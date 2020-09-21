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Levent Özeren'e 'cumhurbaşkanına hakaret'ten 5 yıla kadar hapis istemi

DHA

Levent Özeren'e 'cumhurbaşkanına hakaret'ten 5 yıla kadar hapis istemi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) BURSA'da, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan İYİ Parti İl Yönetim Kurulu eski üyesi Levent Özeren (55) hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi. 10 Temmuz´da tutuklanan ve 53 gün sonra adli kontrolle serbest bırakılan Özeren hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Geçmiş dönemlerde İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan ve 2018'de yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olan Levent Özeren, sosyal medya hesabından, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptı. Özeren'in yaptığı paylaşıma, sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti'li Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özeren'in sosyal paylaşım sitesindeki hesabı incelendi. İYİ Parti'li Özeren´in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 20152020 yıllarında 50'den fazla paylaşımda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Özeren, emniyetteki işlemlerinin ardından 10 Temmuz´da adliyeye sevk edildi.
Levent Özeren, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na verdiği savunmasında, kendisine gösterilen, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook'ta belirtilen 'Levent Özeren' isimli hesapların kendisine ait olduğunu itiraf etti. Özeren, çıkarıldığı mahkemece 'cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından ayrı ayrı tutuklanarak, Bursa E Tipi Cezaevi´ne gönderildi. Özeren, 53 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Levent Özeren hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Bursa 33'üncü Asliye Ceza Mahkemesi´nce iddianame, kabul edildi. Özeren hakkında, Adalet Bakanlığı tarafından 14 Ağustos'ta kovuşturma izni verildiği belirtilen iddianameye göre, soruşturma kapsamında toplanan tüm bilgi, belge ve delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu sosyal paylaşım sitesi üzerinden herkese açık yaptığı bazı paylaşımlarıyla 'cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
HESABININ ÇALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianameye göre Levent Özeren, paylaşımların çoğunun 5 yıl önceye ait olduğunu kaydedip, o dönem '1234' gibi basit şifreler kullandığı için hesaplarının 4-5 kez çalındığını ve e-posta yoluyla geri alındığını iddia etti. 
İddianamede ayrıca Levent Özeren'in, tarzı dışındaki bazı paylaşımların kesinlikle kendisine ait olmadığına, kabul ettiği iletilerin ise eleştiri boyutunda olduğunu savunduğuna değinildi. Suçlamayı reddeden Özeren'in, Cumhurbaşkanı'na hakaret kastının olmadığı, eleştiri sınırını aşan ifadelerinin bulunabileceği yönündeki sözleri de iddianamede yer aldı.
Levent Özeren, gelecek ay hakim karşısına çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-09-21 16:52:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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