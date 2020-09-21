Nilüfer’de su kesintisi

Bursa’nın Nilüfen ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İhsaniye Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Barbaros Caddesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi İzmir Yolu Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 22.09.2020 tarihinde 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
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