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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırtasiye setleri başkan amcadan

İHA

Kırtasiye setleri başkan amcadan

Gemlik Belediyesi ilkokula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye seti dağıttı.
Birinci sınıfların ihtiyaç duyacağı malzemelerin bulunduğu çanta ve setler, ilçedeki okullara gönderildi. 1600’den fazla kırtasiye seti, Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilerin sıralarına yerleştirildi. Kırtasiye setleri sırt çantası içinde suluk, güzel yazı defteri, matematik ve resim defterleri, kuru boya, pastel boya, kalem kutusu, kalemler, kalemtıraş, dosya, makas ve beslenme çantasından oluşuyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle öğrencilerin mesafeli ve özel koşullarda okullarına kavuştuğunu söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bu yıl da çocuklarımızın ihtiyaç duydukları malzemeleri Uğur amcalarından” dedi.
Başkan Sertaslan şöyle konuştu:
“Ülkemizde ilk koronavirüs vak’alarının görüldüğü günlerden itibaren, Gemlik Belediyesi olarak bütün enerjimizi salgın ile mücadele etmeye ve salgından ekonomik anlamda etkilenen ailelere destek olmaya ayırdık. Bütün birimlerimiz ile topyekûn bir mücadeleye giriştik. Okullarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın bir araya geldiği kamu kurumları ile önemli noktaları düzenli aralıklarla dezenfekte ettik. Talep ve ihtiyaca göre bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Salgından korunmada oldukça önemli olan ve ilk günlerde bulunması oldukça zor olan 350 binden fazla cerrahî maskeyi sizlere ücretsiz olarak ulaştırdık. Devlet hastanemize maske, siperlik ve dezenfektan desteğinde bulunduk. Evinden çıkması kısıtlanan yaşlılarımızın temel ihtiyaçlarını temin etmelerinde yardımcı olduk. Ekonomik zorluk çeken ailelerimize 3 bin 500’den fazla erzak paketi desteği sağladık. Bu süreçte ilçemizin ihtiyaç duyduğu temizlik, alt yapı ve yol, park, bahçe çalışmalarını da düzenli olarak sürdürdük. 112 binden fazla hemşerimize eşit hizmet götürmeyi ilke edinmiş Gemlik Belediyesi olarak öğrencilerimizi de unutmadık. Geçen yıl, ilkokula yeni başlayan 1600’den fazla çocuğumuza okul seti hediye etmiştik. Bu yıl da ilk kez okul sıraları ile tanışacak, geleceğimizin teminatı olan değerli çocuklarımıza aynı özenle hazırladığımız çantaları ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz”.

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