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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İHA

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan denetimler esnasında şüphelendikleri 34 SZ 2151 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 21 gram metamfetamin, 8 gram selvia maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan M.O, H.Y. ile Ö.A'nın ifadelerini alan ekipler, uyuşturucu maddelerin A.K. ve M.K. tarafından temin edildiğini tespit etti. Bu şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda da 124 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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