Başarı gençlerden, destek Büyükşehir’den

Bursa Büyükşehir Belediyesi Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsü öğrencileri tarafından geliştirilen AGÜS (Akıllı Geçiş Üstünlüğü Sistemi) ve Islak Kirpi Projeleri, 2020 Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde birçok önemli projenin arasından sıyrılarak finallere kalma başarısı gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başarılı öğrencilerle biraraya gelerek genç beyinleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürürken çocukların düşünme becerilerini arttırmak, teknolojik atılımla Türkiye’nin yazılım ve kodlama konusunda geleceğini inşa etmek hedefiyle katkıda bulunmaya da devam ediyor. Bu kapsamda Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsü Projesi’ni Kasım 2018’de hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu güne kadar yerel ve ulusalda birçok yarışmaya katılan gençlerin elde ettiği derece ve ödüllerle çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. Son olarak öğrenciler tarafından hazırlanan ‘AGÜS’ ve ‘Islak Kirpi’ projeleri, bu sene Gaziantep’de düzenlenen 2020 Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki yarışmaya katılım hakkı kazanarak Teknofest 2020 Biyoloji İnovasyon Yarışması ve Teknofest 2020 Akıllı Ulaşım Yarışması’nda yerini aldı.

Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama Otobüsünde yetişerek TEKNOFEST’te görücüye çıkacak olan öğrencilerle Bilim Teknoloji Merkezi’nde (BTM) buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sunumu yapılan projeleri dikkatle dinledi. Abdullah Davarcı ile Ömer Faruk Sarul’un ekip arkadaşları ile birlikte hazırladığı projelerin uygulamalı olarak anlatıldığı buluşmada, çalışmaların süreci, normal hayatta uygulanabilirliği ve topluma faydaları dile getirildi.

“Teknolojik atılıma önemli katkı”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişmiş toplumların yüksek teknolojiyle kalkındıklarını ve gayri safi milli hasılalarını arttırdıklarını dile getirdi. Türkiye’de bu konuda önemli gelişmelerin yaşandığı söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de bu sürece destek vermek için var gücüyle çalıştığını belirtti. BTM bünyesinde oluşturulan gruplarla hocaların nezaretinden öğrencilerin Teknofest’te yarışacak iki projeyi izlediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Öğrencilerimizin bu başarısından büyük mutluluk duydum ve gururlandım. Bursa zaten sanayi ve üretim şehridir. Artık tüm sektörde akıllı kavramının önem kazandığı süreçte akıllı şehircilikte ön plana çıkıyor. Dinlediğimiz iki projede bizleri heyecanlandırdı. Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojik atılımla ülkemizin yazılım ve kodlama konusunda geleceğini inşa etmek amacına katkıda bulunabilmek amacıyla Robokod Robotik Kodlama ve Yazılım Otobüsü Projesini Kasım 2018’de hayata geçirdik. Proje kapsamında iki adet otobüs, eğitim otobüsü içleri dizayn edildi. Eğitim için gerekli materyallerin bulunduğu bilgisayar ve arduniolar ile desteklendi. Hareketli bir sınıf niteliğine dönüştürüldü. 12 kişilik sınıf oluşturuldu. Bu sınıflarda 8 farklı grupla bir otobüste toplam 96 öğrenciye eğitim verilmesi amaçlandı” dedi.

“Destekler sürecek”

2019 yılsonu itibarıyla toplam 10 okulda ve Merinos Kültür Merkezi’nde yaz ve sömestre eğitimlerinde toplam 1146 öğrenciye eğitim verildiğini dile getiren Başkan Aktaş, 2020 yılı içerisinde salgın sürecine kadar otobüslerde yüz yüze toplam 368 öğrenciye eğitim sağlandığını anlattı. Korona virüs sürecinde proje grupları dahil 2020 yaz dönemi 1. ve 2. dönemde toplam 211 öğrenciye online eğitimler verildiğini söyleyen Başkan Aktaş, ”Proje başladığından bu yana Eylül 2020 itibarıyla toplam 1725 eğitim verildi. Bu güne kadar yerel ve ulusalda birçok yarışmaya katılım sağlandı ve bu yarışmalarda dereceler ve ödüller alındı. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bunlar artarak devam edecek. Bursa’da gerek sanayide gerek şehir hayatında uygulamaları olacak. Bu süreçte şehir olarak bu çalışmalardan istifade edeceğiz. Teknofest’te yer alan öğrencilerimizin iki dalda da AGÜS ve Islak Kirpi projeleriyle derece elde edeceğine inanıyorum. Bundan sonraki süreçte bu tür projeleri destekleyeceğiz” diye konuştu.

Teknofest 2020’de yer alan AGÜS (Akıllı Geçiş Üstünlüğü Sistemi) projesi hakkında bilgi veren takım kaptanı Abdullah Davarcı, nesnelerin, binaların ve araçların birbirleriyle internet ve radyo vericileriyle iletişim kurmasını sağladıklarını belirtti. Acil durumlarda trafiğin rahatlatıldığını ve binaların araçların durumu hakkında bilgilendirildiğini anlatan Davarcı, akıllı kavşaklar dışında şehrin tümünde düşük maliyetle akıllı şehirciliğin de uygulanabileceğini dile getirdi.

‘Akıllı Kirpi’ projesi hakkında bilgi veren takım kaptanı Ömer Faruk Sarul ise, projeyi Afrika’da yaşan ve üzerindeki dikenlerle ortamdaki nemi vücudunda depolayarak su sıkıntısını gideren ‘Molok’ isimli hayvandan esinlenerek geliştirdiklerini anlattı. Günümüzdeki önemli sorunlardan birisinin de yetersiz temiz su kaynakları olduğunu söyleyen Sarul, geliştirdikleri projenin her koşulda su toplayabildiğini belirtti. Oluşturdukları küçük prototip cihazıyla oldukça fazla su üretebildiklerini aktaran Sarul, projenin su sıkıntısının giderilmesine önemli katkı sunacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.