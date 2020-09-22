Bursaspor’un dokunulmazları belli oldu

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, ilk 2 hafta zarfında 10 kez oyuncu değiştirme hakkı kullanmasına rağmen, 5 isme hiç dokunmadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da genç teknik adam Mustafa Er’in kafasındaki sabit isimler de belli olmaya başladı. İlk hafta Adana Demirspor’a 31 yenilen yeşil beyazlılar, sonraki hafta Altınordu’yu deplasmanda 20 mağlup etmişti. Her iki maçta da 5’er değişiklik hakkını kullanan Mustafa Er, sadece 5 isme hiç dokunmadı. Geçen sezon 3’üncü kaleci ilân edilen Ataberk Dadakdeniz başta olmak üzere, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz ve Burak Altıparmak, 180 dakika sahada kalan oyuncular oldu.

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