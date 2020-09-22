Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda, 35 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 1 adet payp diye tabir edilen cam malzeme ele geçirildi

Araç içerisinde bulunan iki kişi ise gözaltına alınıp karakola götürüldü.

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