Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´da, karantinada olmasına rağmen filyasyon ekibinin evde bulamadığı koronavirüs hastası Soner B. (27) hakkında soruşturma başlatıldı. Yargılanmasına başlanan ve mahkemede ekmek almak için evden çıktığını öne süren Soner B.´ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.
İnegöl ilçesinde yaşayan Soner B., Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alındı. Kontrol amaçlı eve giden filyasyon ekibi, Soner B.´nin içeride olmadığını fark etti. Soner B.´nin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı´nca Soner B. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan soruşturma başlatıldı. İnegöl 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi´nde yapılan yargılama sonucu Soner B.´ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. Soner B., mahkemede yaptığı savunmada ise ekmek almak için evden dışarı çıktığını öne sürdü. Soner B.'nin cezasının ertelendiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ
2020-09-22 12:37:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.