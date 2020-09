İznik sokakları koronaya karşı dezenfekte ediliyor

Korona ile mücadelede hız kesmeyen İznik Belediyesi, halen savaşa devam ediyor. Sokaklar, caddeler, ilçeye bağlı tüm mahalleler, camiler, okullar ve halka açık önemli her alan dezenfekte ediliyor.

İznik Belediye Başkanı Usta, “Bölge bölge her alana dezenfekte çalışması yapıyoruz. Korona ile sonuna kadar mücadele ediyoruz. Gece gündüz her alana dezenfekte çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.