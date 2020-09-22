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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz’dan ‘Kafeler Sokağı’nda inceleme

İHA

Yılmaz’dan ‘Kafeler Sokağı’nda inceleme

Yıldırım Belediyesi tarafından, ‘Kafeler Sokağı’ olarak bilinen Akdemir ve Derebaşı sokaklarda gerçekleştirilen cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor.
Akdemir ve Derebaşı sokaklardaki işletmelerin düzensizliğini ve çevre sakinlerinin tepkisine yol açan olumsuzluklar sebebiyle harekete geçen Yıldırım Belediyesi’nin, bölgenin kent estetiğine uyumlu hâle gelmesi ve modern bir görünüm kazanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaya yolu olarak planlanarak trafiğe kapatılan alanın hem daha işlevsel kullanılarak yaya ulaşımına engel olmayacağı, hem de bölge sakinlerinin memnun kalacağı cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi projesi kapsamında yapılan uygulamalarını yerinde inceledi.
Bölgeyi daha modern bir görünüme büründürürken ilçe sâkinlerine vakit geçirebilecekleri buluşma noktası oluşturulacak proje çerçevesinde bugüne kadar sokakları daraltan oturma alanları ve tenteler kaldırılırken, eski bozuk zemin yerine kilitli parke taşı uygulaması gerçekleştirildi. Proje alanında bulunan 19 yapıda mevcut oluk ve yağmur inişi, dış cephe boyası, ahşap kaplamalar gibi yapı elemanları yenilenirken, Akdemir Sokak’ta zemin kat iş yeri cepheleri, cam elyaf takviyeli prekast ile kaplanacak ve iş yerlerinin cephelerindeki çerçeveler sökülerek ahşap çerçeve uygulaması yapılacak. Bina cephelerinde aynı yapıda yeni tabelaların, mafsallı tentelerin, iş yeri önü ahşap platformların yapılacağı yenileme projesi kapsamında bölgede estetik görünüm oluşturmak adına gerekli düzenlemeler de sağlanacak. Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların neticesinde Akdemir ve Derebaşı sokaklar yeni bir çehreye kavuşacak, işletmeler daha iyi hizmet verirken, ilçe sâkinleri de yürüme alanlarından daha işlevsel bir şekilde faydalanabilecek.
İlçede şehir estetiğine ve kent kimliğine zarar veren görüntüyü ortadan kaldırmak adına yapılan çalışmalar kapsamında Akdemir ve Derebaşı sokaklarda cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi proje alanında incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kurtoğlu Mahallesi, ilçemizin ve Bursa’mızın en köklü ve tarihi bölgelerinden biri. İlçe sâkinlerimizin ve Bursalı vatandaşlarımızın ‘Kafeler Sokağı’ olarak akıllarında yer eden Akdemir ve Derebaşı Sokakların çehresini değişiyoruz. Yıldırım’da şehir estetiğine ve kent kimliğine zarar veren görüntüyü ortadan kaldırmak adına yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Akdemir ve Derebaşı sokaklarımızda üstlendiğimiz cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi proje çalışmalarımızda gelinen son nokta hakkında inceleme yaptık. Sokaktaki işletmelerin yapılaşmasının bölgede yaya ulaşımında zorluklar yaşatması noktasında hemşehrilerimizden gelen uyarıları göz önünde bulundurarak talepler doğrultusunda bölgeye nefes aldıracak bir düzenleme yapmak için harekete geçtik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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