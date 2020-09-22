Kıraathanede koronavirüs tedbirlerine uymayan 9 kişiye 36 bin lira ceza



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da kıraathanede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen oyun oynayan 8 kişi ve iş yeri sahibine toplamda 36 bin 720 lira ceza kesildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta perşembe günü, Cuma Mahallesi'ndeki bir kıraathanelerde denetim yaptı. Denetimler sırasında bir kıraathanede oyun oynandığı, maske ve mesafe kuralına uyulmadığı tespit edildi. İş yeri sahibi ve kıraathanede oyun oynayan 8 kişiye; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´na muhalefet suçundan 3 bin 180´er liradan toplam 28 bin 620 lira, maske kuralına uymadıkları sebebiyle ise 900´er liradan toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi. Ayrıca iş yerindeki 3 oyun makinesine el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Semih ŞAHİN

2020-09-22 14:25:03



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