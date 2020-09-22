Karantinada evden çıkan adama hapis cezası

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Covid19'a yakalanan şahsa karantina kurallarına uymadığı için 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

İnegöl’de ikamet eden S.B., Covid19 hastası olduğu için evde karantinaya alındı. Yetkililer tarafından izlemeye alınan şahıs sık sık evinde kontrol edildi. Yapılan kontrollerde evde olması gereken S.B'nin evde olmadığı tespit edildi. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanununun 195. maddesi uyarınca kamu davası açıldı. S.B., İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı. Şahsa 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

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