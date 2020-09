Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ve beraberindeki heyeti ağırladı. Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah, Bursa’nın ticaret ve sanayi alanında büyük potansiyele sahip bir şehir olduğunu belirterek, “Türkiye ve Moldova arasında yeni iş birlikleri kurmak için Bursalı yatırımcılarımızı bölgemize bekliyoruz” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulu ve meclis divan üyeleriyle birlikte Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ve beraberindeki heyeti oda hizmet binasında konuk etti. Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya ve Bursalı firmaların da katıldığı ziyarette konuşan BTSO Başkanı Burkay, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yürütülen çalışmaların ışığında, iki ülke arasında tesis edilen yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizmasının stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını söyledi.

Türk yatırımları 300 milyon dolara ulaştı

Başkan Burkay, Moldova ile derin tarihî ve kültürel yakınlıkla birlikte Gagavuz Türkleri ile olan güçlü kardeşlik bağlarının her iki ülke firmalarına da büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Bu yakınlığın etkisiyle Moldova’daki Türk yatırımlarının değerinin 300 milyon dolara ulaştığını, Türk müteahhit şirketlerinin ülkede değeri 500 milyon dolar seviyesinde olan yaklaşık 40 proje üstlendiğini ifade eden Başkan Burkay, “Ülkemiz ile Moldova arasında 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’yla birlikte artan ticaret hacmimiz, 2019 sonu itibariyle 500 milyon dolar seviyesine kadar yükselmiştir. Ülkemizin dünyaya açılan kapısı Bursa’da iş dünyası temsilcileri olarak bu hedefe katkı koymak istiyoruz.” dedi.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah, bölge olarak yatırım imkânlarını firmalara anlatmak için Bursa’ya geldiklerini söyledi. “Birbirimize her zaman destek olmalıyız” diyen Vlah, “Bursa’ya ilk defa geldim. Şehrin ticaret ve sanayi alanındaki potansiyelini yakından görme fırsatı buldum. Bursa, bu açıdan çok dinamik bir şehir. Türkiye ile ülkemiz arasındaki kültürel birlikteliğimizi ticarete de taşıma gayretindeyiz. Bursalı firmalarımızı bölgemizde görmek istiyoruz. Bölgemizde Türk yatırımcılar var. Önümüzdeki süreçte ekonomik alanda yeni iş birlikleri için desteğe hazırız” ifadelerini kullandı.

Serbest ticaret anlaşması bir fırsat

Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, 3 milyonu aşkın nüfusuyla Moldova’nın Avrupa’nın merkezinde yer aldığını belirterek, “Bizim köklerimiz bir. Adetlerimiz ve kültürlerimiz bir. Hiçbir farkımız yok. İki ülke arasında kazankazan modelini uygulayabiliriz. Moldova’ya bugün pasaportsuz ve vizesiz, sadece kimlikle gelebilirsiniz. Moldova ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması mevcut. Fabrikanızı Moldova’da kurmanız halinde Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Ukrayna ile vergisiz ticaret imkanına da sahip olursunuz.” dedi.

Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, Gagauz Özerk Yeri’nin Bursalı iş insanları için câzip bir yatırım merkezi olduğunu söyledi. Yeşim Tekstil olarak yurt dışı yatırımı için bölgeyi tercih etmelerinde en önemli unsurun vasıflı insan kaynağı olduğunu belirten Şankaya, “Birçok alternatifi değerlendirdik ve yatırım için Gagauz Özerk Yeri’ni tercih ettik. Her şeyden önce Gagauzlar bizim soydaşlarımız. Çok çalışkan bir yapıları var. Bölgedeki fabrikamızda çalışanlarımızın ekserisi kadın. Burada yatırım yapmaktan çok memnunuz. Bursa iş dünyasını da bölgedeki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyorum.” diye konuştu.

