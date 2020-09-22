HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM’lere girilemeyecek

Bursa Valiliği, HES kodu olmadan alış veriş merkezleri ve kamu binalarına girilemeyeceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih 8558 Genelgesi ve 31.05.2020 tarih 62 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirilmişti. COVID19 pandemisini kontrol altında tutabilmek için etkili bir yöntem olarak görülen HES uygulamasının aşağıda belirtilen yerlerde de hayata geçirilmesi için 31.05.2020 tarih 62 sayılı ve 11.09.2020 tarih 123 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına ilavetenİl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 22.09.2020 tarih ve 125 sayılı kararı ile

1. İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde personel görevlendirilerek 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden; kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanmasına,

2. AVM(Alışveriş Merkezi)’lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin AVM’ye girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

3.Çalışan personel kişi sayısı 50(elli) ve üzeri olan fabrika ve işyerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

4. Çalışan kişi sayısı 25(yirmibeş) ve üzeri olan mağazalar ve işletmelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

5. Tüm bankalarda çalışan, yönetici ve müşterilerin bankaya girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

6. Tüm PTT merkezlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

7. Tüm konaklama tesisleri ve özel yada kamuya ait tüm misafirhanelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanmasına,

8. Alınan kararların 24.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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