Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (2)

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bursa´da, halk otobüsü şoförü İzzet Ç.'nin (42), araca maskesiz bindiği için Savaş B. (30) ile tartıştığı ve bıçakla saldırdığı anların araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nca basına servis edilen görüntülerde; İzzet Ç.´nin, maskesiz olarak otobüse binen Savaş B.´yi uyardığı, Savaş B.´nin maskesini takarak otobüse bindiği, yaşanan tartışmada Savaş B.´nin şoföre tokat attığı, İzzet Ç. polisi aradığı sırada Savaş B.´nin bıçakla şoför kabininin yanına geldiği ve kardeşinin Savaş B.´ye engel olmaya çalıştığı anlar yer aldı. Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-09-22 16:37:25
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