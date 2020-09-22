Sosyal mesafeli bisiklet turu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal mesafeli bisiklet turu

İHA

Sosyal mesafeli bisiklet turu

İnegöl Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Pedal Mesafeli Bisiklet Turu düzenledi. Belediye Başkanı Alper Taban “İnegöl’ümüzü toplam 106 kilometrelik bir bisiklet yolu ağına kavuşturacağız” dedi.
İnegöl Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftasının finalini Pedal Mesafeli Bisiklet Turu ile yaptı. Geçen hafta başlayıp her gün ayrı bir etkinlikle süslenen haftanın finalinde, 15.00’da İnegöl Belediyesi önünde ilçe protokolünün de katılımıyla şehir merkezinde kısa mesafeli bisiklet turu gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un bulunduğu bisiklet turu grubunda DOSTUM bisiklet takımı da yerini aldı. İnegöl Belediyesi önünden başlayan tur, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinden Murat Caddesi ve devamında Baykut Sokak üzerinden Merpa istikametinde devam etti. Merpa önünde İnegöl Belediyesi tarafından şehirde ilk olarak uygulanan bisiklet yolunun tanıtımı da gerçekleştirildi. Burada verilen molada, Merpa’dan sanayi istikametine doğru yapılan 1 km’lik bisiklet yolu ve dinlenme alanlarının tanıtımı gerçekleştirildi.
Burada bir açıklama da yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün çok değerli spor severlerimizle bir aradayız. Bildiğiniz gibi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hareketli kalmaya ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çabalarımızı gördünüz. Bugün de bisikletlerimizle İnegöl Belediyesi önünden hareket ederek kısa bir şehir turu yapıyoruz. Merpa önündeki alanda da turumuza ara verdik. Burada tabi amacımız öncelikli olarak sağlık için hayatımıza hareket katmaktı. Bununla ilgili tüm Avrupa’da, 60 ayrı ülkede bu hafta içerisinde benzer uygulamalar, etkinlikler gerçekleştiriliyor. Biz de buna dikkat çekmek istedik, bilinci arttırmak istedik” dedi.
Bisiklet yolu projesi hakkında da konuşan Başkan Taban, “Buradaki farklılığı siz de hissetmişsinizdir. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda bisiklet yolu uygulaması gerçekleştirdik. Kozluca Alt Geçidimizin olduğu yerden 1 kilometrelik hattımız sanayi bölgesine doğru uzanıyor. Bunu şuanda fiili olarak hayata geçirdik. Ancak bundan sonrası için de şehrimizde her bölgede, özellikle ana arterlerde bisiklet ağını çoğaltmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak da ilk uygulamayı burada bisiklet etkinliğimizle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Bisiklet ağımızla ilgili güzergahlarımızı belirledik. 1’inci derece ve 2’nci derece öncelikli olmak üzere 3 ayrı etapta çalışmalarımızı tamamlayacağız. Toplamda 106 kilometrelik bir bisiklet yolu ağına kavuşturacağız İnegöl’ümüzü. Bununla ilgili biraz zamana ihtiyacımız var. Zaman içerisinde bu yolların çoğaldığını hep birlikte görmüş olacağız” açıklamalarında bulundu.
Açıklama sonrası Orhaniye Mahallesinden Mesudiye Caddesi ve Nuri Doğrul Caddesi istikametinde devam eden tur, yeniden İnegöl Belediyesi önünde sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (2)
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu ...
Ayşegül cinayeti davasında 10 yıl sonra belirlenen sanık, suçlamayı kabul etmedi
YEREL HABERLER Ayşegül cinayeti davasında 10 yıl sonra belirlenen ...
Maskesiz yolcu ile şoför kavgasında kan aktı...O anlar kamerada
YEREL HABERLER Maskesiz yolcu ile şoför kavgasında kan aktı... ...
Bursa’da anne ile kızın domuz bağıyla öldürülmesine çifte müebbet hapis
YEREL HABERLER Bursa’da anne ile kızın domuz bağıyla öldürülmesine ...
Yenişehir Belediyesi'nden eğitime destek
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi'nden eğitime destek
Sertaslan’dan minik öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Sertaslan’dan minik öğrencilere ziyaret
Osmangazi’de dezenfeksiyon aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de dezenfeksiyon aralıksız sürüyor
Eşini ve kayınvalidesini domuz bağıyla öldürmekten yargılanan sanığa 2 müebbet hapis
YEREL HABERLER Eşini ve kayınvalidesini domuz bağıyla öldürmekten ...
HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM’lere girilemeyecek
YEREL HABERLER HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM’lere ...
80 milyon Euro’luk TFF 1.Lig’de Bursaspor 9’uncu sırada
YEREL HABERLER 80 milyon Euro’luk TFF 1.Lig’de Bursaspor 9’uncu ...
Bursa'da kamu binaları, banka ve AVM'lere HES kodu ile girilecek
YEREL HABERLER Bursa'da kamu binaları, banka ve AVM'lere HES kodu ...
Mudanya Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor
Kaçak oyun oynarken yakalandılar, 32 bin 640 TL ceza yediler
YEREL HABERLER Kaçak oyun oynarken yakalandılar, 32 bin 640 TL ceza ...
Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah: “Bursalı yatırımcıları bölgemize bekliyoruz”
YEREL HABERLER Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah: “Bursalı ...
Kıraathanede koronavirüs tedbirlerine uymayan 9 kişiye 36 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kıraathanede koronavirüs tedbirlerine uymayan 9 ...
Karantinada evden çıkan adama hapis cezası
YEREL HABERLER Karantinada evden çıkan adama hapis cezası
Süslü bisikletler geçidi Minikler süsledikleri bisikletleriyle pedal çevirdi
YEREL HABERLER Süslü bisikletler geçidi Minikler süsledikleri ...
Yılmaz’dan ‘Kafeler Sokağı’nda inceleme
YEREL HABERLER Yılmaz’dan ‘Kafeler Sokağı’nda inceleme
Petrol-İş’te Ersin Birgül’e güven oyu
YEREL HABERLER Petrol-İş’te Ersin Birgül’e güven oyu
Halk otobüsü şoförü, maske tartışmasında yolcuyu bıçakladı
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförü, maske tartışmasında yolcuyu ...
Belediye otobüsünde maske kavgasında kan aktı Bursa'da belediye otobüsü şoförü kendisine bıçakla saldıran yolcuyu bıçakladı
YEREL HABERLER Belediye otobüsünde maske kavgasında kan ...
İznik sokakları koronaya karşı dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER İznik sokakları koronaya karşı dezenfekte ediliyor
Bursasporlu futbolcular antrenman sonrası dans etti
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular antrenman sonrası dans etti
Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Ekmek almak için karantinayı ihlal etti, 3 ay hapis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X