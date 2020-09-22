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İnegöl’de endüstriyel atıklar artık çevreyi kirletmeyecek 1 ton atık 100 liraya alınacak Geri dönüşüm şirketi kuruldu

İHA

İnegöl’de endüstriyel atıklar artık çevreyi kirletmeyecek 1 ton atık 100 liraya alınacak Geri dönüşüm şirketi kuruldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mayıs ayında duyurusu yapılan ve o dönemde kısmen hizmet vermeye başlayan Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi resmen faaliyete geçti. Belediye Başkanı Alper Taban, “Geri dönüşüm şirketimizi kurduk ve lisanslarımızı aldık. Artık tehlikesiz atıkların toplanmasını ve taşımasını gerçekleştirmemiz mümkün. Bunlarla alakalı elde ettiğimiz ürünleri de lisanslı yerlerde bertarafını sağlayacağız” dedi.
İnegöl Belediyesi, şehirde kronik bir sorun halini alan katı atıkların oluşturduğu çevre kirliliği konusuna ciddi anlamda çözüm olacak yeni bir tesisi hizmete aldı. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Katı Atık Transfer İstasyonu karşısında kurulan Tehlikesiz Endüstriyel Atık Toplama Merkezi ile boş arsalarda ve dere kenarlarında kirliliğe sebep olan görüntülerin ortadan kalkması hedefleniyor.
Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer ve Zabıta Müdürü Bilal Aktürk ile birlikte encümen salonunda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Göreve geldiği günden bu yana belirli tespitler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Taban, “Hangi alanda aksamalar var, hangi alanlarda sorun yaşıyoruz ve hatta bununla alakalı konunun muhataplarından bilgiler alarak sorunun ölçeği nedir, bizim bununla ilgili ne gibi mücadeleler ortaya koymamız gerektiğine dair tespitler yapmaya çalıştık. Bu tespitler neticesinde de endüstriyel atıklarla ilgili bir takım sorunlar yaşandığını gördük” dedi.
İnegöl’ün güçlü bir sanayi şehri olduğuna dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Taban, “Güçlü bir sanayi şehriyiz. Bu övünülecek yanımız. Beraberinde üretim anlamında çok geniş bir yelpazeye sahibiz. Başta mobilya olmak üzere pek çok konuda üretim yapabilme yeteneğine sahibiz. Gerçekten şehrimle ne kadar gurur duysam azdır. Ancak buradan hareketle daha gururlanacağımız ve daha güzel işleri ortaya koyabilmek adına da eksiklerimizi hızlıca giderebilirsek inanıyorum ki Türkiye’nin medarı iftiharı, parmakla gösterilen örnek şehri olmaya her alanda devam edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Taban, İnegöl Belediyesi olarak evsel çöplerin bertarafını tamamen üzerlerine aldıklarını hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu yeni süreçle beraber tehlikesiz endüstriyel atıkların toplanması işini İnegöl Belediyesi üzerine resmi olarak alacağımızı ifade etmiştik. Arkadaşlarımız bunlarla ilgili gerekli çalışmaları tamamladılar. Geri dönüşüm şirketimizi kurduk ve lisanslarımızı aldık. Artık tehlikesiz atıkların toplanmasını ve taşımasını gerçekleştirmemiz mümkün. Bunlarla alakalı elde ettiğimiz ürünleri de lisanslı yerlerde bertarafını sağlayacağız. Tabiî bu endüstriyel atıkları nedir buna bir dikkat çekmek lazım. Endüstriyel atıklar çevreye ve doğaya zararlı olan, bakteri üreten, kirlilik oluşturan maddelerdir. Bunlar ekosistem dengesini de bozmaktadır, insan sağlığını tehdit etmektedir. Havaya karışarak solunum yollarımızla çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Endüstriyel atıklar değerlendirilmediğinde aslında bir zarardır. Sanayi işletmeleri de bunların taşınması ve bertarafı konusunda çeşitli zorluklar yaşamakta. Burada bilinmesi gereken en önemli husus, 2014’te uygulanmaya başlayan Büyükşehir kanunuyla beraber işletmelerimizden çıkan endüstriyel atıkların bertaraf zorunluluğu işletmelere ait. Bundan dolayı da her geçen gün bu konudaki yaptırımların arttığını görmekteyiz.”
İnegöl’e yakışmayan görüntüler
Sanayi bölgesinde çekilmiş çevre kirliliğini gösteren fotoğraflarla sitem eden Başkan Alper Taban, “Bu görmüş olduğunuz görüntüler dünyaya en iyi mobilyaları satan İnegöl şehrine yakışıyor mu? Bunlarla ilgili biz mesafe almak istiyoruz. Bunu sadece mobilyayla da sınırlandırmıyorum. İnşaat yapan firmalardan çıkan atıkların da olduğunu görüyoruz, farklı iş kollarından çıkan atıkların da olduğunu görüyoruz. Biz bunları artık kurduğumuz sistemle güzel bir şekilde bertarafını sağlamamızın mümkün olduğunu ifade ediyoruz. Vatandaşlarımıza fırsat oluşturacak imkanı da sağlıyoruz” açıklamalarında bulundu.
Taban, yeni kurulan tehlikesiz endüstriyel atıkları toplama merkezi ile bu sorunun çözüme kavuşacağını kaydederek şöyle devam etti:
“Yaptığımız alan katı atık transfer istasyonumuzun karşısında. Burayı biz bir ara istasyon gibi oluşturduk. Burada şuanda geçici olarak vatandaşlarımızın da ayağı alışsın diye ücretsiz olarak toplama noktasını kullanıyorduk. Artık işlemlerimizi tamamladık, şirket lisansımız çıktı ve şirketimiz burada resmi olarak hizmet verebilme hüviyetine kavuştu. 1 Ekim tarihinden itibaren biz vatandaşımıza bu hizmeti ücretli olarak vereceğiz. Burada piyasa şartlarının altında bu hizmeti vermiş olacağız. Ton başına 100 TL ücretle vatandaşımıza bu hizmeti vereceğiz” açıklamalarında bulundu.”
Kural ihlâli yapana 88 bin lira ceza
Taban, “Bu noktada vatandaşlarımızın dere kenarlarına, boş arsalara ve gözükmeyen arka plandaki bölgelere bunları döktüğünü görüyoruz. Bundan sonraki süreçte ciddi takip ve yeni yöntemler geliştirerek bunların kimler tarafından döküldüğünü bizzat takibe alıyorlar. Bu işle ilgili ciddi cezalar kesildiğini de ifade etmek isterim. En iyi ürünleri, en iyi işletmeciliği yapacağız ama aynı zamanda aslan yattığı yerden belli olur. Etrafımızda da bu kirliliği görmek istemiyoruz. Bunları alacağımızı ifade ediyoruz. Tesisimize ton başına 100 TL ücret ile alanımıza kabul ediyoruz. Molozlar için de 5 çuvala kadar 20 TL ücret ve üzerindeki her çuval için 2 TL aldığımızı ifade ettik. Bu piyasanın çok altında bir rakam. Yeter ki gidip bir yerlere dökmeyim. Burada 88 bin liralık bir ceza söz konusu bu atıklarla ilgili. Burada artık bir imkan oluşturulmuş. İnegöl Belediyesi sorumluluğu üzerine almış. 09.00 ile 18.00 saatleri arasında atıklarınızı bizlere ulaştırmanız mümkündür” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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