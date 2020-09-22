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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’de HES Kodu dönemi

İHA

İl Hıfzıssıhha Kurulunun tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere birçok kurumun girişinde HES kodu zorunluluğu getirmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ana binası, tarihi belediye binası, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlar ve Bilim Teknoloji Merkezi (BTM) bina girişlerinde hazırlıklar tamamladı.

Büyükşehir’de HES Kodu dönemi

İl Hıfzıssıhha Kurulunun tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere birçok kurumun girişinde HES kodu zorunluluğu getirmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ana binası, tarihi belediye binası, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluşlar ve Bilim Teknoloji Merkezi (BTM) bina girişlerinde hazırlıklar tamamladı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun bugünkü toplantısında, Kovid19 salgınını kontrol altında tutabilmek amacıyla 24 Eylül'den itibaren kamu kurumlarına, AVM'lere, çalışan sayısı 50 ve üzeri olan fabrikalar ile 25 ve üzerinde olan mağazalara, banka, PTT ve konaklama tesislerinin girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi. Kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlara girişlerde personel görevlendirilerek "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanmasına karar verildi. Tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması da istenirken, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına kararlaştırıldığı belirtildi.
Alının kararın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ana binası, tarihi belediye binası, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluşlar ve Bilim Teknoloji Merkezi’nde (BTM) hazırlıklar tamamladı. Bilim Teknoloji Merkezi girişinde başlatılan HES kodu uygulamasına Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş da bizzat denedi. Başkan Aktaş, BTM’de öğrencilerle biraraya geleceği program öncesi binaya HES kodu okutarak giriş yaptı.
Bu arada vatandaşlar da söz konusu binalara, 24 Eylül’den itibaren barkot okutarak girebilecekler.

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