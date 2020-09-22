Bursa'da şelaleden aşağı düşen kadın, yaralı kurtarıldı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde, yamaçtan düşüp yaralanan kadın, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'da, ailesiyle birlikte gezi amaçlı gittiği şelale yakınlarında dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik uçurumdan yuvarlanan D.E. (44), AFAD ve JAK ekiplerince kurulan halatlı istasyon yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan D.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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