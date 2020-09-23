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Uzaktan kumanda ile boy uzatmak mümkün Kısa olan boyunuzu 20 santimetre uzatabilirsiniz

İHA

Uzaktan kumanda ile boy uzatmak mümkün Kısa olan boyunuzu 20 santimetre uzatabilirsiniz

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkam Kömürcü, fonksiyonel bir bozukluğa ve estetik ize yol açmadan insanların boylarının seanslarla 1520 santimetreye kadar uzatılabileceğini söyledi.
Ortopedik problemlerin ve kısalıkların çözümünde boy uzatma cerrahisinin 1900’lü yıllardan beri kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Erkam Kömürcü, "Eski yöntemlerde boy uzatmak için kemiği dışarıdan tespit eden yöntemler kullanılmaktaydı. Bu yöntemlerde dışarıdan takılan teller ve çiviler uzun süre cildin üzerinden cildi geçip kemiğe yerleştirilmekte ve bunlar uzun süre kalmaktaydı. Bu durum ciltte kalıcı, estetik olmayan derin izler bırakmaktaydı. Tespit materyali olarak kullanılan bu çiviler ciltten kemiğe ulaşırken kasları da transit geçtiğinden kabul edilemeyecek derecede, fonksiyonel bozukluklara yol açabilme imkanı vardı. Teknolojinin gelişmesi ve yeni cerrahî yöntemlerin kullanılmasıyla artık boy uzatmak sanıldığı kadar korkutucu olmaktan çıktı" dedi.
Estetik maksatlı boy uzatma cerrahîsi alanında günümüzde kemik içine yerleştirilip vücut dışından kumanda edilen çivilerin güvenle kullanıldığını belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkam Kömürcü, “Cerrahiye aday kişilerin gerek ruhen ve bedenen muayenesi ayrıntılı olarak yapılmakta. Boy normal standartlarda olmasına rağmen psikolojik rahatsızlıktan dolayı kişi boy uzatılmasını istiyorsa bunun farkına varılmalıdır. Boy kısalığının kişide ciddi bir saplantı haline geldiği düşünülüyorsa, estetik amaçlı boy uzatma cerrahisi uygulanmalı ve uzun süreç kişiye ayrıntısıyla anlatılmalıdır. İlk olarak psikolojik destek alınmaktadır. Boy uzama tedavisi ameliyat ile başlamasına rağmen ameliyat ile bitmemektedir. Asıl süreç ameliyatı takip eden dönemde başlamaktadır. Ameliyat ile boyu uzatılacak kemikte cerrahi işlem uygulanıp, kemiğin içine çivi yerleştirilir. Ameliyattan sonra ilk uzatma işlemi 10 gün içinde başlar. Yaklaşık günde 1 milimetre uzatılır. Fakat bu miktar yeni gelişen kemik kalitesine göre arttırılır veya azaltılır” diye konuştu.
Her gün uzaktan kumanda ile uzatma işleminin yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Kömürcü, “Kemik gelişimine göre, günlük uzama miktarı 1,5 milimetre olabileceği gibi 0,5 milimetre de olabilmektedir. Estetik boy uzatma ile seanslar halinde 1520 santimetreye kadar boy uzatılabilmektedir. Tek seansta yaklaşık 67 santimetreye kadar boyu uzatmak mümkün. Boy uzama sırasında kemik uzarken kemiğin etrafındaki kas, damar ve sinirler de uzamakta olduğundan bu yapılar yakından takip edilmeli, uzama esnasındaki muhtemel kaslardaki sertlikler ve kontraktürler yerinde ve düzgün uygulanan fizyoterapi ile önlenmelidir” şeklinde konuştu.
Dr. Kömürcü, son olarak ise, “Boy uzaması tamamlandıktan sonra kişi eski sağlığına kavuşmaktadır. Kemik kendi kendini yenileme kapasitesine sahip olduğu için ortalama bir sene zarfında insan ameliyat öncesi yapabildiği büün faaliyetleri yapabilmektedir” dedi.

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