Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde su kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 23 Nisan Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile Metro Caddesi (Metro Market arkası) ve civarında, 24.09.2020 tarihinde 10:00 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi.

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