Karton toplayıcısı, belediye çalışanını başından cam şişeyle yaraladı



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) BURSA´da, karton toplayıcısı Yılmaz D. (24), tartıştığı belediyenin geri dönüşüm ve atık toplama birimi çalışanı Müjdat K.'yi (36) cam şişeyle başına vurarak, yaraladı. Olay sonrası kaçan Yılmaz D., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Osmangazi Belediyesi´nin geri dönüşüm ve atık toplama biriminde görevli Müjdat K., geri dönüşüm kutularındaki atıkları almak için caddeye geldi. Bu sırada karton toplayıcısı Yılmaz D. ise kartonları kendisi almak istedi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yılmaz D., elinde bulunan cam şişeyi Müjdat K.'nin başına vurarak, kırdı. Müjdat K., kanlar içinde yere yığılırken, Yılmaz D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müjdat K., sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Müjdat K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Yılmaz D., polis ekiplerince çarşı bölgesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Çarşı Polis Merkez Amirliği´ne götürülen Yılmaz D.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-09-23 10:17:17



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