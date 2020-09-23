(Özel) Bursa’da çevre felaketi...Balık ölümleri şok etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Bursa’da çevre felaketi...Balık ölümleri şok etti

İHA

(Özel) Bursa’da çevre felaketi...Balık ölümleri şok etti

Bursa’da bir sulama göletinde meydana gelen balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.
Nilüfer ilçesinde sulama maksadıyla kullanılan gölette çok sayıda balık öldü. Her gün yeni ölümler meydana gelirken, yetkililerde sudan numune alarak inceleme başlattı. Çevre dernekleri gölete gelerek drone ile inceleme yaptı. Ölen balıkların büyüklüğü dikkat çekerken, bazı balıkların can çekişmesi görüntülendi.
Çalı Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karagöz, “Şu an gölete su taşıyan derenin kenarındayız. Bu dere Atlas’tan Çalı’ya uzanan kollarla baraja ulaşıyor. Barajda son zamanlarda çok az su var. Bu dere üzerinde hidroelektrik santralinden kaynaklı bölge halkı kaygılıydı. Geçtiğimiz günlerde balık ölümleri ile karşı karşıya kaldık. Baraja belirli aralıklarla geldiğimizde düzenli ölümlerin yaşandığına şahitlik ettik. Şu anda arkamızda görülen suda maalesef onlarca balık öldü. Bu balıklar büyük ve bizi korkutuyor. Bu bölgede yaşayan insanların bahçeleri var ve bu bahçelerde domates, biber üretiyorlar. Meyve ağaçları var. Biz bu su ile mahsullerimizi suluyoruz. Suyumuza zarar gelmesinden endişeliyiz” dedi.
Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yetkililerin geldiğini belirten Karagöz, “Yetkililer sudan numune aldılar, ama sonucu daha paylaşmadılar. Onlardan da cevap bekliyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın müdahale etmesini istiyoruz. Burası Nilüfer ovasına su taşıyan bir gölet. Aşağıda Alaaddinbey, Tahtalı, Yaylacık, Ürünlü’ye kadar tarımsal faaliyet yapılıyor ve buradaki sular taşınıyor. Bugün balıkları öldüren şey insanlara da geçmesinden korkuyoruz. Oradaki sebze ve meyvelerden yiyen Bursalıların hayatı da tehlikedeyse bu büyük sıkıntı oluşturur. Biz deremizde yaşayan balıkların ölmesinden tedirginiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karton toplayıcısı, belediye çalışanını başından cam şişeyle yaraladı
YEREL HABERLER Karton toplayıcısı, belediye çalışanını başından cam ...
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Sosyal mesafeli ruhsat töreni
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli ruhsat töreni
Astronotlar ve pilotlar Bursa’da yetişecek
YEREL HABERLER Astronotlar ve pilotlar Bursa’da yetişecek
Halı yıkama makinesine sıkışan tilki kurtarıldı
YEREL HABERLER Halı yıkama makinesine sıkışan tilki kurtarıldı
(Özel) Mesleğe adanmış bir ömür... Gazetecilikte 59. yılını kutluyor 57 yıldır kendi kurduğu gazeteyi çıkarıyor
YEREL HABERLER (Özel) Mesleğe adanmış bir ömür... Gazetecilikte 59. ...
Uzaktan kumanda ile boy uzatmak mümkün Kısa olan boyunuzu 20 santimetre uzatabilirsiniz
YEREL HABERLER Uzaktan kumanda ile boy uzatmak mümkün Kısa olan ...
Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık karıştı Bursa'da geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında kan aktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karton toplama kavgasında kan döküldü, ortalık ...
Bursa'da şelaleden aşağı düşen kadın, yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Bursa'da şelaleden aşağı düşen kadın, yaralı ...
Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da, şelale kenarında 10 metre yükseklikten ...
Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın 2,5 saatte söndürüldü Koltuk imalathanesinde zarar büyük, park halindeki araçlar insan gücüyle kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya fabrikasında çıkan yangın 2,5 saatte ...
Bursaspor hız kesmiyor
YEREL HABERLER Bursaspor hız kesmiyor
Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (3)
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu ...
Bursa’da 16 yerinden bıçaklanan ve yakılan kadının cinayet sanığı beraatını istedi
YEREL HABERLER Bursa’da 16 yerinden bıçaklanan ve yakılan kadının ...
İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçlar, vatandaşlar tarafından çekildi
YEREL HABERLER İtfaiye aracının geçişini engelleyen araçlar, ...
Büyükşehir’de HES Kodu dönemi
YEREL HABERLER Büyükşehir’de HES Kodu dönemi
Mobilya fabrikasını alevler sardı Alevlerden kaçanlar korona virüse meydan okudu
YEREL HABERLER Mobilya fabrikasını alevler sardı Alevlerden kaçanlar ...
İnegöl’de endüstriyel atıklar artık çevreyi kirletmeyecek 1 ton atık 100 liraya alınacak Geri dönüşüm şirketi kuruldu
YEREL HABERLER İnegöl’de endüstriyel atıklar artık çevreyi ...
Sosyal mesafeli bisiklet turu
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli bisiklet turu
Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu bıçakladı (2)
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförü, 'maske' tartışmasında yolcuyu ...
Ayşegül cinayeti davasında 10 yıl sonra belirlenen sanık, suçlamayı kabul etmedi
YEREL HABERLER Ayşegül cinayeti davasında 10 yıl sonra belirlenen ...
Maskesiz yolcu ile şoför kavgasında kan aktı...O anlar kamerada
YEREL HABERLER Maskesiz yolcu ile şoför kavgasında kan aktı... ...
Bursa’da anne ile kızın domuz bağıyla öldürülmesine çifte müebbet hapis
YEREL HABERLER Bursa’da anne ile kızın domuz bağıyla öldürülmesine ...
Yenişehir Belediyesi'nden eğitime destek
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi'nden eğitime destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X