Yıldırım’da trafik düzenlemesi

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafik yeniden düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Yıldırım ilçesi Duaçınarı ve Anadolu Mahalleleri arasında kalan 1. Vatan Caddesi'nde yapılacak olan kaldırım ve yol kaplaması çalışmaları sebebiyle 23 Eylül 2020 20 Ekim 2020 tarihleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyarak, alternatif güzergâhları kullanmaları gerekiyor.

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