Dündar’dan uzaktan eğitime destek Osmangazi’den 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Dündar, uzaktan eğitime katkı sunmak maksadıyla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardaki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet hediye edecekleri müjdesini verdi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarısıyla göz dolduran Bursa Anadolu Lisesi’ni gezdi. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Dündar, okula başlayan öğrenciler için OSMEK’te üretilen maskelerin yanı sıra, kırtasiye malzemesi ve lokum hediye etti. Bursa Anadolu Lisesi’nin şehrin en köklü okulu olduğunu belirten Dündar, “Buradan mezun olan tüm öğrencilerimiz, en iyi üniversiteleri kazandı. Hepsini tebrik ediyorum. Okul müdürümüz ile öğretmenlerimizin katkısı çok fazla. Allah, çocuklarımızın yolunu açık etsin” dedi.

Uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrencilere destek vereceklerini ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Bu yıl, öğrencilerimiz salgın nedeniyle yeni bir sisteme geçiyor. Derslerini internet ve televizyon üzerinden işleyecekler. Bu süreçte öğrencilerimize desteğimizi esirgemeyeceğiz. Uzaktan eğitimle ilgili ülke genelinde tablet kampanyası var. Bizler de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği okullardaki 8 ile 12’nci sınıflarda ihtiyaca göre tablet dağıtımı gerçekleştireceğiz. Onların güvenli bir şekilde evlerinde eğitimlerini sürdürebilmeleri adına üzerimize düşeni yapacağız. Yeter ki, onlar derslerinden geri kalmasınlar. İlçemizde EBA'ya erişimde zorluk çeken dar gelirli öğrencilerimize yönelik yapacağımız bu çalışma için bütün eğitim gönüllülerini destek vermeye davet ediyoruz. İnşallah, hep birlikte bu eksikleri gidereceğiz” diye konuştu.

Verdiği desteklerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür eden Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de, “Başkanımızın eğitime olan katkısı bizleri ciddi anlamda mutlu ediyor. Tablet kampanyasına verdiği destek ile 8 ve 12’nci sınıflarımız sınavlarına güzel bir şekilde hazırlanacaklar” dedi.

Bursa Anadolu Lisesi’nde görev yapmanın onur ve şeref olduğunu söyleyen Okul Müdürü İsmet Aksu ise, “Şehrin değeri olan bu okulda, şehrin değeri olacak öğrencileri yetiştirmek bizim asli görevimiz. Sağ olsun Mustafa Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Okulumuzun her türlü ihtiyacını karşıladı. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda İsmet Aksu, Bursa Anadolu Lisesi’nin 50’nci yılına özel hazırlanan okul eşofmanlarından Dündar ve Çokgezer’e hediye etti.

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