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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’den çok önemli açıklamalar

İHA

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’den çok önemli açıklamalar

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, “Sedat Dursun ve Kubilay Kanatsızkuş artık Bursaspor’da olmayacak. Burak Kapacak ve Ali Akman’a teklifler var. Ancak ben kalmalarından yanayım” dedi.
Bursaspor’dan ayrılık haberleri geldi. TSYD Bursa Şubesi’nin düzenlediği organizasyonda konuşan Teknik Direktör Mustafa Er, “Armaya yüzünüzü döndüğünüz an bu sevgi hiç bitmeyecektir, biz de oyuncu grubumuzla 3 haftadır birlikteyiz. Camianın neler beklediğini, oyuncularımıza anlatıyoruz. Skordan bağımsız bir şekilde taraftarın futbol kültürü olduğunu, bu kültürü sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bulunduğumuz durumu ortaya koymak gerekiyor ki tedavisi mümkün olsun. Ciddi bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Ciddi eksiklerimiz var, saha içerisinde birlik ve beraberlik sağlandığı sürece zamanla kapatılacak, Özlüce’deki havayı değiştirmek adına ciddi adımlar atılıyor. Şehir bütünleştiği zaman başaramayacağımız hiçbir şey yok. İçeriden geldiğimiz için camiayı iyi biliyoruz. Altyapıdan çok oyuncumuz var, onların ruh halini biliyoruz eksiklerini biliyoruz. Ekstra antrenmanlarla eksiklerini giderip herkesin mutlu bir şekilde seyredeceği bir takım için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
Transfer tahtasının açılması halinde azami 45 oyuncu alacaklarını kaydeden Mustafa Er, “Bu yapıyı bilecek oyuncular olması lazım. Maddi anlamda büyük beklentileri olmaması gerekiyor, bazı sıkıntılara göğüs gerebilmeleri gerekiyor çünkü mevcut oyuncular bunları bilerek kaldı, biz bunu bilerek geldik. Bu yapının zedelenmemesi için takımı sahiplenecek önce karakterli, sonra da katkı koyabilecek oyuncu alacağız. Tahta açılırsa. Hiçbir oyuncuya bursasporu bekle demem, mevcut oyuncularla ne yapabiliriz birinci önceliğimiz bu. Sahaya odaklanmış durumdayız. Kubilay zaten artık aramızda yok net bir şekilde ayrıalcağını söyledik, Bursaspor’da bir oyuncu oynamak istemiyorsa ismi önemli değil bana göre. Şu an zor görünüyor para kazanmak Kubilay’ın süresi de doldu, Ali Akman ile Burak Kapacak bizim için çok değerli. Burak ile alakalı söylentiler var burakın performansını etkiledi dalgalanma yaşıyor biz bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz ama süreç bitmese de odaklanması gerekiyor bu bahane değil. Ali sezona çok iyi başladı üzerine koyarak devam edecektir. Ali’nin ayrılması taraftarı değilim yeni vitrine çıktı. Şu an için gerçek değerini bulmayacaktır. Minimum bir yıl daha kalmalı ki değerine yaklaşabilsin. Çok farklı özellikleri olan çok özgüvenli bir oyuncu çok da karakterli. Diğer oyuncularımız da arkadan gelecek" dedi.
Mustafa Er, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sedat Duraun ile alakalı Kubilay’a yakın tarzda sorun var. Sedat’ın ben en çok maç dönüşte otobüste paylaşım yapması beni çok üzdü otobüste veda mesajı yayınlamak beni çok üzdü bu kulübün armanın kıymetini bilmek lazım. Sedat’la maçtan sonra konuştum sıkıntılarının olduğunu ayrılmak istediğini söyledi. O da aramızda olmayacak. Sedat’sız yolumuza devam edeceğiz. Bizim için çok ciddi bir problem değil. Armayı taşımak istemeyen her oyuncu ayrılması gerekiyor. Burası çok büyük bir camia, çok büyük değer biz bunun kıymetini bilen oyuncularla devam edeceğiz gerekirse 16 yaşındaki Kerem’i oynatırız. Serdar Özkan sakatlık problemi de var, Serdar ile alakalı her şey olabilir. Devam da edebilir ayrılabilir de, transfer süreci bitene kadar her şey olabilir, mevcut kim varsa saha içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz mevcut oyuncularla her maçı kazanmak istiyoruz. Rakiplerimizin hepsine saygı duyacağız hiçbir rakibi gözümüzde büyütmeyip kazanmak için çıkacağız. Adana Demir maçında sancısını çektik, daha dik durmamız gerekiyordu, çok net hedef koymaktansa bu oyuncuları geliştirmek ve üzerine koyarak geliştirmek saha içerisinde duruş gösterebilmek. Bizim amacımız bu. Oyun planının sekteye uğratacağını düşünmüyorum. 16 yaşındaki oyuncumuzla oynarız sahaya çıksın gerekeni yapacaktır 3 haftadır beraberiz tam istediğimizi oynayamıyoruz. Bu bir süreç. Milli maç arasına kadar 5. haftadan sonra yüzde 75’leri görebileceğimizi düşünüyorum. Saha içi organizasyon kondisyon anlamında veriler de onu gösteriyor. Bu hafta Vefa konusunda, sadece 45 dakika oynadı. Bizim için diğer futbolcular gibi çok özel. Biz sadece fiziksel ve mental açıdan hazırlıklarına bakıyoruz. İki maçta forma giymeyen oyuncu 1 ay sonra çok farklı durumda olabilir. Biz hepsine değer verelim. İlk adımlarını atıyorlar daha yürüyecekler koşacaklar mental anlamda çok dalgalanma yaşamamaları için sağduyulu olmak gerek isimden ziyade altyapı oyuncuları iyi gidiyor, çok daha iyi olacak. İsim isim bize gitmek zarar verebilr biz hepsini bir bütün halinde değerlendireceğiz.
Giresunspor takımı da hem teknik kadro hem oyuncu grubu, Traore’yi de transfer ettiler. Yep yeni bir takımla çıkacaklar. İki maçını da iyi izledik, Bursalı hocalarımız da var. Keyifli maç olacak.”
Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ise, “Bugün, Bursaspor’un değerli teknik direktörü Mustafa Er’i ağırlıyoruz. Yeniden zirveye sloganıyla, Bursaspor ait olduğu yere, Süper Lig’e dönmek istiyor. Bu sezon yeni yapılanma ile yola çıktılar, bugün bir arada olmamızın sebebi de Mustafa Er hocadan bu yılın Bursaspor’unun bizlere neler sunacağını öğrenebilmek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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