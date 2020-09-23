Karacabey’de kaçak yapı ile mücadele sürecek

Bursa Valiliği tarafından Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde, “Kaçak Yapı ile Mücadele Toplantısı” yapıldı. Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın da katıldığı toplantıda, Bursa’da 100 binin üstünde imar barışından faydalanan olduğu belirtilirken, 4200 tanesi ise uygunsuz olduğu için iptal edildiği kaydedildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın Başkanlığında ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda, “Kaçak Yapı ile Mücadele Toplantısı” yapıldı. Merinos AKKM’de gerçekleşen toplantıda Bursa’daki belediye başkanları, kaymakamlar ve imar işlerinden sorumlu amirler yer alırken,toplantıdaVali Canbolat kaçak yapılarla mücadele için ciddi çaba sarf edilmesine vurgu yaparak, denetimlerin arttırılmasını yerel yönetimlerden talep etti.

Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın da katıldığı toplantıda, Bursa’da 100 binin üstünde imar barışından faydalanan olduğu belirtilirken, 4200 tanesi ise uygunsuz olduğu için iptal edildiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Valimiz bu konuda kararlı olduklarını ve bizlerden de konuyu yakından takip etmemizi talep etti. Karacabey’de de 120 binanın imar barışına uygun olmadığı belirlenmiştir. Bununla ilgili Zabıta Müdürlüğümüz ve İmar Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz, zaman kaybetmeden çalışma başlatacaklar. Karacabey’de kaçak yapılaşma ile mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek” dedi.

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