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Oktay: “Tarihimizden güç alarak geleceğimizi planlıyoruz”

İHA

Oktay: “Tarihimizden güç alarak geleceğimizi planlıyoruz”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümün önündeki yapısal meseleleri büyük ölçüde çözüme kavuşturduklarını belirterek, bu gelişmelerin kentsel dönüşüme hız kazandıracağını söyledi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Alp Kaya ve şube yöneticilerini ağırladı. Yıldırım’ın, Bursa’nın yüzölçümü olarak en küçük ilçelerinden birisi olmasına rağmen nüfus yoğunluğunun en fazla ilçesi olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, bu durumun şehirleşme alanında bir dizi sorunu beraberinde getirdiğini ifade etti. Yıllar boyunca devam eden plansız yapılaşmanın şehrin yaşam standartlarını olumsuz etkilediğini aktaran Başkan Yılmaz, “Şehirler de insanlar gibi canlı organizmalardır. Zamanla gelişirler, yaşlanırlar ve yıpranırlar. Yıldırım, Bursa’nın tamamından fazla göç alıyor. Yıldırım yarım asırdır, Anadolu’nun birçok bölgesinin yanı sıra Balkanlardan Kafkasya’dan göç alıyor. Bu aşırı ve plansız göç dolayısıyla şehrimiz maalesef gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayamadı ve biriken sıkıntılar bugüne kadar artarak devam etti” dedi.
Yıldırım’daki temel problemin plansız yapılaşma olduğunun herkes tarafından kabul edildiğini dile getiren Başkan Yılmaz, bu sorunun çözümünün ancak, merkezi hükûmet, yerel yönetim ve vatandaş iş birliği ile çözülebileceğinin altını çizdi. Yıldırım için bir tercihten ziyade bir zorunluluk olarak gördükleri kentsel dönüşümün önündeki temel engelin yapısal sorunlar olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Bu güne kadar dönüşüm süreçlerinin sekteye uğramasının en önemli nedeni mülkiyet sorunu kaynaklı plan iptalleriydi. Bu durumun ise ancak kanunî bir düzenlemeyle çözüme kavuşabileceği kanaati oluşunca, Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüşmelerde bulunduk. Bu çalışmalarımız sonucunda İmar Kanununun 18. maddesinde değişiklik yapılmasına öncülük ederek, kanunun uygulama yönetmeliğinin hazırlanmasına ve çıkarılmasına da katkı sağladık. Bu yasal düzenlemeler, parsel bazında iptale sebep olan mülkiyet meselelerinin çözümü için elimizi güçlendirdi. Yıldırım’da ve Türkiye’de yılları bulan zaman kaybının önüne geçilerek tekrar tekrar uygulama yapma dönemi de sona ermiş oldu” ifadelerini kullandı.
Kentsel dönüşüm süreçlerinin başarılı olması için uygulamanın yapılacağı bölgede ikâmet eden hak sahiplerinin sosyal ve ekonomik özelliklerinin doğru tespit edilerek, planlamanın bu minvâlde yapılması gerektiğine işaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sahada yaptığımız görüşmelerde, genel olarak vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme karşı olmadığını ekonomik kaygılardan dolayı mesafeli olduklarını müşahede ettik. Hemşerilerimizden gelen talepler doğrultusunda 2 yıl ile sınırlı olan borçlandırma süresini 10 yıla kadar çıkardık. Bu düzenlemenin hemen ardından vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme bakışları değiştiği gibi şimdi hemşerilerimiz kentsel dönüşüme başlayın diye bize başvuruyor” diye konuştu.
Yıldırım’ın kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu, fakat bununla birlikte ilçenin bir de tarihi boyutunun bulunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, “Yıldırım’ın bu özelliği bir taraftan şehri yenilmeyi gerektirirken diğer taraftan ilçenin tarihi kimliğinin korunması sorumluğunu da bize yüklüyor. Bizim nazarımızda dönüşüm sadece binaları yenilemek değil, tarihi koruyarak, yeni ulaşım arterleri, sosyal donatı alanları oluşturarak, tarih ve doğa ile barışık bir şehir oluşturmak.Dolayısıyla biz Yıldırım’ı koruyarak geliştireceğiz. Geçmişimizden güç alarak, hem şehrin hem insanın kazanacağı, geleceğin Yıldırım’ını planlayacağız” ifadelerini kullandı.
Şehir planlaması noktasında Bursa’nın en zorlu bölgelerinden birisinin Yıldırım olduğuna işaret eden Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Alp Kaya ise “Başkanımızın bu durumun bilincinde olarak, zorlu bir göreve talip olduğunun farkındayız. Ancak başkanımızın sürece bakışı ve yönetim şekli ile Yıldırım’ın, yıllardır devam eden sorunlarının çözümünde önemli bir mesafe kat edeceğine inanıyoruz. Kendisini bu zor görevinde başarılar diliyor, her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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