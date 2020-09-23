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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı

İHA

60 bin liraya mal etti, 120 bin liraya sattı

Modifiye tutkunu İnegöllü Muhammed Ertam, 60 bin TL karşılığında Doğan SLX marka aracını yurt içi ve yurt dışından aldığı aparatlarla modifiye etti. Ertem, aracını 120 bin TL rekor bedel ile İstanbul’da faaliyet gösteren bir galericiye sattı.
25 yaşındaki modifiye tutkunu Muhammed Ertem, “2019 Şubat ayında 25 bin liraya Doğan SLX araç aldım. Yaklaşık 3 yıldır hayalimdi. Aracı ilk aldığım gün itibari ile başladım bu işe. Jantlarım yaklaşık 3 aydır evde yatıyordu. Jantlarımı ilk tasarıma soktum ve kısa travers denen işlemi yaptık, motorunu yükselttik. Coil uygulaması yaptık araca. Arkasına flaş uygulaması yapıp, jantları dışarı attırdık. Aracı Ankara’ya götürüp üstüne sunroof açtırdık. İşçiliği profesyonel. Far siz uygulaması yaptık, stoplarını değiştirip el tasarımı krom stop taktık içine. İçi komple dizayn edildi. El yapımı her şey. Aracın camlarını komple değiştirip, renkli cama çevirdik. Arka camlarında kelebek iptali vardı. Onları yaptık” dedi.
Tasarımını güzelleştirmek için farklı ekipmanları aracına yerleştirdiğini belirten Ertem, “Araca güzel bir tasarım yapmam gerektiğini düşündüm. Bayağı uğraşlar sonucu araca BMV aynasını taktık. BMV vites topuzunu taktık. Türkiye’de 6 tane bulunan spor direksiyonunu kullandık. Araca son olarak BMV koltuklarını döşedik. Aracın komple iç tasarımını yaptık. Teyp tesisatını kullandık. Aracı gelebileceği en iyi seviyeye getirdik. Alırken de zaten yüksek model tercih ettik" diye konuştu.
Muhammet Ertem, yapılan ince işçilik ve ekipman maliyetlerinin toplam 60 bin TL’yi bulduğunu ifade etti. Ertem sözlerini şöyle tamamladı:
“Gözüm gibi baktığım aracımın satışını gerçekleştirdim. 60 bin TL masraf yapmıştık. Bir çok ekipman yerleştirdik. Satarken çok zorlandım. İstanbul’dan bir galerici ağabeyimiz aradı ve araca talip olduğunu ifade etti. Konuştuk, anlaştık. Aracımızı 120 bin TL karşılığında sattık”.

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