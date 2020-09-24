Bursa’da 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan firari şüpheli yakalandı

Bursa’da, farklı tarihlerde husumetli olduğu 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaralayan firari Hakan A. (42), evine yapılan baskında yakalandı. Gözaltına alınan Hakan A.’nın evinde yapılan aramalarda suç aletleri olan 2 silah ele geçirildi.

Olay, 16 Ağustos tarihinde saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi İvazpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Tuncay A. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen ve hasmını takip eden Hakan A., Tuncay A.’nın alışveriş yapmak üzere markete girdiğini gördü. Bunun üzerine yanındaki pompalı tüfekle arkasından markete giren Hakan A., Tuncay A.’ya ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle Tuncay A. ağır yaralandı. Olay yerinden kaçmak için dışarı çıkan Hakan A., market önünde bekleyen İsmail N.’yi de ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu.



Saklandığı yerde de birini vurdu

Olayın ardından polis ekiplerinden kaçan ve Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi’ndeki bir evde gizlenen Hakan A., 5 Eylül’de de çöp atma mevzusu yüzünden Resul B. ile tartıştı. Resul B.’nin gece saatlerinde çöp atmasından rahatsız olan Hakan A., evdeki pompalı tüfekle ateş ederek, yaşlı adamı yaraladı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan Resul B., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri iki farklı olayda 3 kişiyi yaralayan Hakan A.’yı yakalamak için dosyaları birleştirdi. Teknik takip başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Doğanbey Mahallesi’nde bulunan TOKİ evlerinde gizlendiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Hakan A.’nın gizlendiği evine operasyon yaptı. Baskında Hakan A. yakalanırken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda iki olayda kullandığı pompalı tüfek, ruhsatsız bir tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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