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Türkiye'de ilk...Bütün kamu araçları siren çalıp maske mesafe uyarısı yaptı 112, motosikletli timler, jandarma ve zabıta araçlarıyla Tamam seferberliği Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında tüm protokol sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı

İHA

Türkiye'de ilk...Bütün kamu araçları siren çalıp maske mesafe uyarısı yaptı 112, motosikletli timler, jandarma ve zabıta araçlarıyla Tamam seferberliği Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında tüm protokol sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de ilk kez olan uygulama ile 112, polis, jandarma, zabıta ve yunus ekipleri siren çalıp anons yaparak maske mesafe uyarısı gerçekleştirdi. İlçe protokolü ise sokak sokak gezerek vatandaşlardan tedbirlere uyulmasını istedi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'nün talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında görevli olan tüm kurumların ekipleri şehrin merkezinde biraraya geldi. Tedbirler kapsamında İnegöl'ün en işlek caddesinde Emniyet, Jandarma, 112 ve Zabıta ekipleri araçlarıyla sokak sokak gezerek vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıp anons yaptılar.
Tüm ekipleri bir arada gören İnegöllüler meraklı gözlerle olan biteni izledi. Ekipler ilçenin ana cadde ve sokaklarında uyarılarda bulunurken, Kaymakam Görücü, Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Hastane Başhekimi Hayrettin Göçmen ile birlikte sokaklarda denetimlerde bulundular. Yapılan denetimlerde işyerleri tek tek denetlendi.
Denetimler sırasında tütün mamülleri satışı yapan bir işletmenin ruhsatlama işleminin süresinini yenilenmediğini fark eden Kaymakam Şükrü Görücü ekiplere talimat vererek gereken işlemlerin yapılmasını istedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Kaymakam Görücü, “Bugün ayrıca ilçemizde bir farkındalık ortaya koymak istedik. Emniyet, Jandarma, 112 ve Zabıta ekiplerimiz, araçlarıyla mahallelerde dolaşarak maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor. Maske kullanımı konusunda ilçemizde büyük mesafeler alındı. Ama bu vakaların bitmesi için daha sıkı tedbirler almak zorundayız. Burada vatandaşlarımızda bizlere yardımcı olmaları gerekiyor. Sürekli her şeyi tekrar etmenin bir manası yok. Çünkü insan sağlığı her şeyden daha önlemli. Vakalarımızda az da olsa düşüşler var. Bu da tedbirlerle oluyor. Umarım önümüzdeki dönemlerde vakaları dahada aşağı çekip hatta sıfara indiririz. Biliyorsunuz Valiliğimizin aldığı karar gereği artık kamu kurumlarına, bankalara, AVM'lere girişlerde HES kodu istenecek. HES kodu olmayanların işlemleri yapılmayacak. İhlallere uymayanlara gerekli yaptırımları yapılacaktır” dedi.
Hastane Başhekimi Hayrettin Göçmen, alınan tedbirler neticesinde ilçedeki vakalarda kabul edilecek derece düşüşler oldu. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Bizlerde hastane olarak tüm önlemlerimizi almış durumdayız. İnşallah bu pandemi sürecini en az kayıp ve hasarla atlatırız" diye konuştu.

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