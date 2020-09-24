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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serbest Bölge genişleme çalışmaları ulaşımı aksatıyor

İHA

Serbest Bölge genişleme çalışmaları ulaşımı aksatıyor

Bursa Serbest Bölgesi BUSEB tarafından yürütülen genişleme projesi kapsamında yapılan dev istinat duvarları, bölgede ulaşımı büyük ölçüde sekteye uğratıyor.
Kısa süre önce Bursa Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. tarafından, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı karşısında bulunan eski Tuzla Çiftliği arazisi satın alınarak BUSEB arazisine dahil edilmişti.
Şirket bu alanı değerlendirmek adına, bölgenin eski sınırı ile arasındaki kot farkını ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Bölgenin yeni sınırına katmanlar halinde art arda büyük istinat duvarlarının inşası sürerken, inşanın tamamlandığı bölümlerde ise büyük ölçekli dolgu çalışması devam ediyor.
Devam eden inşaat çalışmalarında, istinat duvarlarının bölgeden geçen yolu tek şeride düşürecek şekilde konumlandırılması sonucu, bölgede büyük ölçüde ulaşım sıkıntısı yaşanmaya başladı. Bölgede bulunan serbest bölgenin yanı sıra, Gümrük Müdürlüğü, limanlar, liman dış sahaları, antrepolar, konteyner stok sahaları, lojistik firma üsleri ve fabrikalar ile birlikte Gemsaz yerleşim yerinin de en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan yolun daralması ve tek şeride düşmesi trafik yükünün çok fazla artmasına sebep oluyor.
Birçok büyük sanayi kuruluşu ve limanlar ile bunlara bağlı alt sektör firmaları vasıtasıyla Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışı ticaret sektörünün en önemli merkezlerinden olan bölge, bu özelliği sebebiyle günün her saati oldukça yoğun bir trafiğe sahip.
İhracat ve ithalat rekorlarına sahip firmalara lojistik hizmet veren nakliye araçları ve yine bu kuruluşlara personel taşımacılığı konusunda hizmet veren servis araçlarına, hususi araç trafiği de eklenince sirkülasyonun daha da arttığı bölgede, BUSEB inşaatının yolu daraltması sebebiyle büyük oranda trafik çilesi yaşanıyor.
Özellikle personel vardiya değişimin saatlerindeki servis yoğunluğunda, tek şeride düşen yolu sırası ile kullanmak zorunda kalan araç şoförleri, uzun kuyruklarla karşılaşarak kendilerini bir anda trafik keşmekeşinin içinde buluyor. Yüksek tonajlı ağır vasıtalar ve hususi araçlarında bu yolu kullanması sebebiyle artan trafikten dolayı şoförler büyük sıkıntı çekiyor. Yolda az sayıda uyarı levhası bulunurken, herhangi bir işaretçinin olmaması ise araç şoförlerinin çilesinin katlanmasına sebep oluyor.
Öte yandan 2 ay önce temeli atılan ve 10 ay sonra inşası tamamlanacak yerli otomobil fabrikasının gerek mevcuttaki inşaat sürecinde gerekse de faaliyete geçtikten sonra bölgede trafik yoğunluğunu artıracağı öngörülüyor. Tek şeride düşen yolun ne şekilde bölgenin ihtiyacına cevap verecek şekilde genişletileceği ise merak ediliyor.
Yetkililerin inşa çalışmaları başlamadan önce gerekli planlamaları yapmak suretiyle, alacakları tedbirlerle trafiğin aksamasının önüne neden geçmedikleri ise akılları meşgul eden bir başka soru işareti olarak kalıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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