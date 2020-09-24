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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da iki olayda, 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

DHA

Bursa'da iki olayda, 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı


Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da, iki farklı olayda pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan Hakan A. (42), polisin takibi sonucu yakalandı. Kaldığı evde ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilen Hakan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İlk olay, 16 Ağustos´ta merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi İvazpaşa Caddesi´ndeki bir markette meydana geldi. Hakan A., husumetli olduğu Tuncay Arduç'un (27) markete girdiğini gördü. Bunun üzerine yanındaki pompalı tüfekle markete giren Hakan A., Tuncay Arduç'a ateş etti. Arduç, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Olaydan sonra dışarı çıkan Hakan A., market önünde bekleyen İsmail Narı'yı (26) da ateş ederek yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu.
SAKLANDIĞI YERDE DE BİRİNİ VURDU
Olayın ardından polis ekiplerinden kaçan ve Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi´ndeki bir evde gizlenen Hakan A., 5 Eylül´de evinde kaldığı Resul Baş (57) ile tartıştı. Resul Baş'ın gece saatlerinde çöp atmasından rahatsız olan Hakan A., evdeki pompalı tüfekle ateş ederek onu yaraladı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan Resul Baş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis, iki farklı olayda 3 kişiyi yaralayan Hakan A.'yı yakalamak için dosyaları birleştirdi. Teknik takip başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Doğanbey Mahallesi´nde bir evde gizlendiğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Baskında Hakan A. yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada şüphelinin iki olayda kullandığı pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Hakan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-09-24 10:18:06

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