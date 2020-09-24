Kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışma anı kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´da, kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Kemal Yıldız'ın (24) bacağı kırıldı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl ilçesi Özyeşil Caddesi´nde meydana geldi. Adnan Veli Acar (46) yönetimindeki 16 KOP 66 plakalı kamyonet ile 6. Mobilya Sokak´tan caddeye dönüş yapan Kemal Yıldız´ın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada Yıldız, devrilen elektrikli bisikletten yola düştü. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Yıldız'ı ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kemal Yıldız'ın sağ bacağında kırık tespit edildi. Kamyonet sürücüsü Adnan Veli Acar ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-09-24 11:20:53



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