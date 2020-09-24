Bursa'da 'HES kodu' şartına erteleme



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) BURSA Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu binaları, alışveriş merkezleri, banka ve PTT şubelerine girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılması kararının, yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması amacıyla ikinci karara kadar ertelendiğini açıkladı.

Bursa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca salı günü gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, banka ve PTT şubeleri, 50´den fazla çalışanı olan iş yerleri ile konaklama yerlerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılacağı kaydedildi. Bursa Valiliği´nce bugün yapılan açıklamada ise düzenlemenin, kurumlarda yeterli personel istihdamı ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci karara kadar ertelendiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, alışveriş merkezilerine, banka ve PTT şubelerine, konaklama yerlerine, çalışan kişi sayısı 50 ve üzeri olan iş yerlerine girişlerde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-09-24 12:25:56



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