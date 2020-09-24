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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUTTİM sâkinlerinden kan bağışı

İHA

BUTTİM sâkinlerinden kan bağışı

Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu, örnek çalışmalarını sürdürüyor. BUTTİM sâkinleri Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetimi, ticaret merkezlerinin gelişimini sağlayan çalışmalarının yanı sıra örnek faaliyetlerini de sürdürüyor. Geleneksel hale getirilen kan bağışı organizasyonları ile sürekli ve acil bir ihtiyaç olan kan teminine katkı sağlamak isteyen BUTTİM Yönetimi ve sâkinleri Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu. BUTTİM merkezinde gerçekleştirilen organizasyona ticaret merkezi sakinleri büyük ilgi gösterdi.
Kan temininin her an lazım olabilecek bir ihtiyacı karşılayan önemli bir görev olduğunu söyleyen BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, bu konuda Türk Kızılay’ın önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Pandemi süreci ile birlikte azalan kan stoklarının gereken düzeylere getirilebilmesi için destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Sadık Şengül, kan vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade ederek, organizasyonlarına büyük ilgi gösteren BUTTİM sakinlerine ve Türk Kızılay ekiplerine teşekkür etti.
Türk Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Nurgül Engin Üzülmez ise, BUTTİM’de düzenlenen kan bağışı organizasyonlarının yıllardır büyük rağbet gördüğünü belirtti. Pandemi sürecinde kan bağış oranlarının düştüğünü söyleyen Nurgül Engin Üzülmez, “Ancak kan ihtiyacı sürekli devam ediyor. Bütün hijyen ve sağlık kurallarına riayet ederek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kan, her an hepimize lazım olabilecek bir ihtiyaç. Bağışlanan her ünite kan belki de bir hayatı kurtaracaktır. Bu gerçeğin farkında olarak kan bağışında bulunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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