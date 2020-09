Zeki Müren, 24'üncü ölüm yılında mezarı başında anıldı

Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA) TÜRK sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren, ölümünün 24'üncü yıl dönümünde, Bursa'da bulunan Emir Sultan Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kısıtlı katılımla yapıldı.

Emir Sultan Mezarlığı'ndaki anma törenine; Müren ailesini temsilen İlknur Güner, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Şubesi temsilcileri ve Zeki Müren Kültür Sanat Derneği Başkanı İsmail Eren katıldı. Törene koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı. Törenin ardından açıklama yapan Zeki Müren´in yeğeni Özlem Güner'in eşi İlknur Güner, "Biz her sene buraya geldiğimizde duygu yüklü oluyoruz. Onun ailesinden olmak bizim için iftihar vesilesidir. Zeki Müren, Türk toplumunu hüzünde, mutlulukta, neşede ve sevinçte birleştiren bir sanatçıydı. Bu sene pandemi sebebiyle daha sade bir tören uygun görüldü. Biz yine aile bireyleri olarak mevlidimizi okutacağız. İzmir'de vefat ettiği yerde biz onu anma konserleriyle kutluyorduk. Pandemi sebebiyle o da sekteye uğradı" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM GÜNEŞİ OLDU'

TEV Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan ise "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Zeki Müren'i anma etkinliklerimizi, koronavirüs sebebiyle toplum sağlığını gözeterek, halka kapalı gerçekleştiriyoruz. Bu sene Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki anma törenimizi de maalesef gerçekleştiremiyoruz. Zeki Müren, bütün mal varlığını TEV ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı. 2002 yılından bu yana hizmet veren TEV, TSKMEV ile Zeki Müren Kültür ve Sanat Lisesi´nde 1800 öğrenciye eğitim verildi. Halen 295 öğrenciye eğitim verilmektedir. 20202021 eğitim ve öğretim yılında da 261 öğrencimize 700 lira burs sağlanacaktır. Yapmış olduğu hayırlarla 'sanat güneşi'miz, öğrencilerimizin 'eğitim güneşi' de oldu. Kendisini şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Ahmet Naci de "Zeki Müren tüm mal varlığını iki derneğe bağışladı. Bizler de vakıf olarak gazilerimize veya şehit ailelerine destek sağlamaktayız. Ayrıca Zeki Müren fonundan operasyonlara da destek oluyoruz. Tüm şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının eğitim desteğini de üstlenen bu fon, her yıl yüzlerce öğrenciye destek oluyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-09-24 12:57:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.