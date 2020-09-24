Zeki Müren, 24'üncü ölüm yılında mezarı başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeki Müren, 24'üncü ölüm yılında mezarı başında anıldı

DHA

Zeki Müren, 24'üncü ölüm yılında mezarı başında anıldı


Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA) TÜRK sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren, ölümünün 24'üncü yıl dönümünde, Bursa'da bulunan Emir Sultan Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kısıtlı katılımla yapıldı. 
Emir Sultan Mezarlığı'ndaki anma törenine; Müren ailesini temsilen İlknur Güner, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Şubesi temsilcileri ve Zeki Müren Kültür Sanat Derneği Başkanı İsmail Eren katıldı. Törene koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı. Törenin ardından açıklama yapan Zeki Müren´in yeğeni Özlem Güner'in eşi İlknur Güner, "Biz her sene buraya geldiğimizde duygu yüklü oluyoruz. Onun ailesinden olmak bizim için iftihar vesilesidir. Zeki Müren, Türk toplumunu hüzünde, mutlulukta, neşede ve sevinçte birleştiren bir sanatçıydı. Bu sene pandemi sebebiyle daha sade bir tören uygun görüldü. Biz yine aile bireyleri olarak mevlidimizi okutacağız. İzmir'de vefat ettiği yerde biz onu anma konserleriyle kutluyorduk. Pandemi sebebiyle o da sekteye uğradı" dedi. 
'ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM GÜNEŞİ OLDU'
TEV Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan ise "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Zeki Müren'i anma etkinliklerimizi, koronavirüs sebebiyle toplum sağlığını gözeterek, halka kapalı gerçekleştiriyoruz. Bu sene Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki anma törenimizi de maalesef gerçekleştiremiyoruz. Zeki Müren, bütün mal varlığını TEV ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı. 2002 yılından bu yana hizmet veren TEV, TSKMEV ile Zeki Müren Kültür ve Sanat Lisesi´nde 1800 öğrenciye eğitim verildi. Halen 295 öğrenciye eğitim verilmektedir. 20202021 eğitim ve öğretim yılında da 261 öğrencimize 700 lira burs sağlanacaktır. Yapmış olduğu hayırlarla 'sanat güneşi'miz, öğrencilerimizin 'eğitim güneşi' de oldu. Kendisini şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu. 
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Ahmet Naci de "Zeki Müren tüm mal varlığını iki derneğe bağışladı. Bizler de vakıf olarak gazilerimize veya şehit ailelerine destek sağlamaktayız. Ayrıca Zeki Müren fonundan operasyonlara da destek oluyoruz. Tüm şehit ve gazi ailelerinin çocuklarının eğitim desteğini de üstlenen bu fon, her yıl yüzlerce öğrenciye destek oluyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2020-09-24 12:57:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BUTTİM sâkinlerinden kan bağışı
YEREL HABERLER BUTTİM sâkinlerinden kan bağışı
HES kodu uygulaması Nilüfer’de başladı
YEREL HABERLER HES kodu uygulaması Nilüfer’de başladı
Sanat güneşi mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Sanat güneşi mezarı başında anıldı
Kamyonetin altında kaldı
YEREL HABERLER Kamyonetin altında kaldı
Bursa'da 'HES kodu' şartına erteleme
YEREL HABERLER Bursa'da 'HES kodu' şartına erteleme
Matlı: “Pandemi sonrası yeni dönemde firmalarımıza yol gösterici olacağız”
YEREL HABERLER Matlı: “Pandemi sonrası yeni dönemde firmalarımıza ...
HES kodu uygulaması ertelendi
YEREL HABERLER HES kodu uygulaması ertelendi
Okula ara verilince Bursalı iki kafadar kendi araçlarını yaptı
YEREL HABERLER Okula ara verilince Bursalı iki kafadar kendi ...
Hafriyat kamyonunun otomobile çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonunun otomobile çarptığı kaza kamerada
Bursaspor’dan 5 futbolcu gidebilir
YEREL HABERLER Bursaspor’dan 5 futbolcu gidebilir
Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine zarar verdi, babasını dövdü
YEREL HABERLER Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine ...
Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine zarar verdi, babasını dövdü
YEREL HABERLER Çimlere bastığı için tartıştığı çocuğun bisikletine ...
Burak Kapacak’a Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan resmi teklif yok
YEREL HABERLER Burak Kapacak’a Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan resmi ...
Kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon, çarptığı otomobili metrelerce sürükledi: 2 ...
Kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER Kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışma anı ...
Bursa'da çimlere basma kavgası
YEREL HABERLER Bursa'da çimlere basma kavgası
Bursa'da polis, jandarma ve sağlıkçılardan 'tedbir' anonsları
YEREL HABERLER Bursa'da polis, jandarma ve sağlıkçılardan 'tedbir' ...
Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş göreve başladı
YEREL HABERLER Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş göreve ...
Bursa'da iki olayda, 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da iki olayda, 3 kişiyi silahla yaralayan ...
Serbest Bölge genişleme çalışmaları ulaşımı aksatıyor
YEREL HABERLER Serbest Bölge genişleme çalışmaları ulaşımı aksatıyor
Gemlik'te bir ayda 111 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gemlik'te bir ayda 111 kişi tutuklandı
Türkiye'de ilk...Bütün kamu araçları siren çalıp maske mesafe uyarısı yaptı 112, motosikletli timler, jandarma ve zabıta araçlarıyla Tamam seferberliği Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında tüm protokol sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk...Bütün kamu araçları siren çalıp ...
(Özel) Uzaktan eğitim için köye sınırsız internet bağlattı, kahve okula dönüştü Muhtar köye kendi bütçesinden internet bağlattı, uzaktan eğitim almak isteyen öğrenciler köyün kahvesine akın ediyor
YEREL HABERLER (Özel) Uzaktan eğitim için köye sınırsız internet ...
Kuş Cenneti'nde kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Kuş Cenneti'nde kartpostallık görüntüler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X