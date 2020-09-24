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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: “Marka değerimizi düşürmeyiz”

İHA

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: “Marka değerimizi düşürmeyiz”

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, “Her anlamda Bursaspor’un marka değerini düşürmeyecek hamleler yapmaya çalışıyoruz. Güzel haberler vermek için mesai harcıyoruz. Ama bunları yaparken de marka değerimizi düşürmemeye dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, İHA’ya çok özel açıklamalarda bulundu. “Bursaspor için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz” diyen Kamat, şunları söyledi:
“Göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir mesai içindeyiz. Halletmemiz gereken birçok konu var. Transfer tahtası ve puan silme cezalarıyla ilgili çok soru soruluyor. Bizim çabamız Bursaspor’un bu zorlu günlerden en az hasarla çıkabilmesi. Güzel haberler verebilmek için uğraşıyoruz. Görüşmelerimiz var. Bazı şeyler netleşmeden açıklama yapmak istemedim. Önümüzdeki bir kaç gün içinde her şey netlik kazanır. Ona göre de açıklama yapacağım.”
“Onlar bizim futbolcumuz. Resmî teklif yok”
Başkan Erkan Kamat, gitme ihtimali olan futbolcularla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:
“Burak Kapacak bizim futbolcumuz. Kendisiyle alakalı telefonla arayıp soranlar oluyor. Ancak resmi teklif henüz almadık. Ayrıca Sedat Dursun ve Serdar Özkan da öyle. Hâlâ süre var. Gitmek isterlerse elbette dur diyemeyiz. Önümüzdeki günlerde Bursaspor’daki birçok sorunun cevabını bulacağız.”
“Marka değerimizi düşüremeyiz”
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, stadyum isim hakkı için tekliflere açık olduklarını belirterek, “Bizim bir an önce Süper Lig’e çıkmamız gerekiyor. Transferler de dahil birçok şey değerini bu platformda bulmuyor. Buna stadyum isim hakkını da dahil edebiliriz. Süper Lig’e çıktığımızda bu konuyla ilgili çok ciddi adımlar atabiliriz. Ancak şu an için somut bir gelişme yok. Elbette tekliflere açığız. Ancak değerini bulması lazım" dedi.
“Manevî kenetlenmeyi maddiyata da çevirmemiz lazım”
Başkan Kamat son olarak şunları söyledi:
“Bursaspor’da yapmak istediğimiz şeylerden biri de kenetlenmeyi sağlamaktı. Manevi kenetlenmeyi de sağladığımızı düşünüyorum. Hem saha içi hem de saha dışı çok güzel görüntüler var. Fakat bu manevi kenetlenmeyi maddiyata da çevirmemiz gerekiyor. Gelecek adına çok önemli bir faktör. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. En başta söylediğim gibi güzel haberler verebilmek için çalışıyoruz. Her şey Bursaspor için...”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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