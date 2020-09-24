Bursaspor, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti

Bursaspor Kulübü önemli ziyaretlerine devam ediyor. Yeşil beyazlılar bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek projelerini sundu. Aktaş ise, “Şehrin bütün dinamikleriyle Bursaspor’a sahip çıkarsak geleceğin daha sıkıntısız olacağına ve Bursaspor’un ait olduğu lige en kısa zamanda çıkacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Günal, Mesut Gündüz, Salih Güleç, Sedat Şengül, Talip Aynigül, Ünsal Mendi ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Özgen Karadayı ile Teknik Direktör Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Alinur Aktaş “Bugün Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat’ı, yönetim kurulu üyelerini ve Hocamız Mustafa Er’i ağırladık. Hem iadei ziyaret, hem de genel anlamda bilgilendirme yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı dönemde kulübü sahiplenişleri gerçekten çok önemli. İlk 2 hafta zarfında ilk maç istemediğimiz gibi değildi, ama ilk yarı oynanan oyun ve ikinci maçın kazanılması kendi çocuklarımıza ümitle bakmak anlamında güzel bir gelişme. İyi takım olabilmek için çok ciddi bir gayret var. Bu yapıyı bilen Teknik Direktörümüz Mustafa Er de takımın başında. Bugün hâtıra kombine kartı ve benzeri uygulamalarla ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Şehrin bütün dinamikleriyle Bursaspor’a sahip çıkarsak geleceğin daha sıkıntısız olacağına ve Bursaspor’un ait olduğu lige en kısa zamanda çıkacağına yürekten inanıyorum. Kolaylıklar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Başkan Erkan Kamat da yaptığı konuşmada, “Başkanım kulüpte bizi ilk ziyaret eden kişiydi ve biz de yönetim kurulu arkadaşlarımla ve hocamız Mustafa Er ile birlikte kendisini iadei ziyarette bulunmak istedik. Önümüzdeki zamanda yapmamız gereken bazı önemli konular var onları aktardık. Sağolsun biz Bursaspor’un ne şekilde yanında olmamız gerekirse biz de sizin gibi sorumluluk alıp o fedakarlığı yapabiliriz dedi. Önümüzdeki süreçte güzel şeylerin olacağının müjdesini verebiliriz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası Başkan Erkan Kamat ve Teknik Direktör Mustafa Er, Alinur Aktaş’a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

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