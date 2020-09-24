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Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerine 97 bin lira ceza

DHA

Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerine 97 bin lira ceza


Derya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA´da 453 jandarma personelinin katılımıyla yapılan denetimlerde koranavirüs tedbirlerine uymayan işyerlerine toplam 97 bin 494 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında berber, güzellik merkezi, alışveriş merkezi, cami, taksi durağı, kafe, kahvehane, kıraathane, toplu ulaşım aracı, masaj salonu, konaklama tesisi, çay bahçesi, mesire alanı, ganyan bayisi, dernek lokali ve pazar alanlarında dün gün boyu denetim gerçekleştirdi. 111 timden oluşan 453 jandarma personeli ile yapılan denetimde, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları tespit edilen iş yerlerine ceza uygulandı. Ekipler, tedbirlere uymayan işyerlerine toplam 97 bin 494 lira para cezası kesti.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-09-24 14:15:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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