Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

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Bursaspor hafta sonu karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinasyon harekeleriyle başlayan antrenman pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde taktik çalıştı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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