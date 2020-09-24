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Bursa'da su faturaları ucuzlayacak Katı atık bedeli su faturasından çıkarılıyor

İHA

Bursa'da su faturaları ucuzlayacak Katı atık bedeli su faturasından çıkarılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla bugüne kadar BUSKİ faturaları ile tahsil edilen katı atık toplama bedeli, artık BUSKİ tarafından değil, ilgili ilçe belediyelerince tahsil edilecek. Bu uygulama ile örneğin Nilüfer ilçesinde 10 metreküp su tüketimine karşılık bugüne kadar 84,50 TL su faturası gelen vatandaşlara, aynı tüketim için 59,71 TL fatura gelecek. Bu ilçede uygulanan 21 TL’lik katı atık toplama bedeli ise ilgili belediye tarafından tahsil edilecek.
Bursa’da bir süredir su fiyatlarının yüksek olduğu yönünde kasıtlı olarak bir algı oluşturulmaya çalışılırken, faturalardaki önemli bir kalemi oluşturan ve tamamı ilçe belediyelerine gönderilen katı atık toplama bedeli 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren BUSKİ tarafından tahsil edilmeyecek. 27 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, evsel katı atıkların toplanmasından ilçe belediyeleri sorumluyken bu uygulamaya ait hizmet bedellerinin tahsilatı, su ve kanalizasyon idarelerinin sorumluluğuna bırakılmıştı. Yönetmelik uyarınca Bursa’da 2011 yılı Aralık ayından beri katı atık toplama bedelleri ilçe belediyeleri adına BUSKİ su faturaları aracılığıyla toplanarak tamamı ilgili ilçe belediyelerine aktarılıyordu. Ancak özellikle son günlerde katı atık toplama bedellerini görmezden gelerek, Bursa’da su fiyatlarının yüksek olduğu yönünde kasıtlı olarak algı oluşturulurken, konu Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı’nda ele alındı.
BUSKİ tahsil etmeyecek
Katı atık toplama bedellerinin, bu hizmeti veren ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilmesi ve bu kalemin BUSKİ faturalarından çıkarılmasına ilişkin karar Mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Türkiye genelinde 30 Büyükşehir Belediyesi içinde sadece 7 Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık toplama bedellerinin tahsil edildiğini dile getiren Başkan Aktaş, İstanbul’daki hiçbir ilçe belediyesinin vatandaşlardan katı atıl bedeli almadığını söyledi. Bursa’da su metreküp fiyatının 3,86 TL olduğunu ve 30 büyükşehir arasında su fiyatları kıyaslamasında Bursa’nın 13’üncü sırada olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Özellikle son günlerde Bursa’da su fiyatlarının yüksek olduğuna dair ulusal çapta bir algı operasyonu yapıldığına şahit olduk. İşin aslı Bursa’da katı atık toplama bedellerinin BUSKİ marifetiyle tahsil ediliyor olması, su faturalarını kabartıyordu. Örnek vermek gerekirse Nilüfer ilçesinde ikamet eden bir vatandaşımızın evine 10 metreküp tüketim karşılığı Ağustos ayında 84,50 TL olarak gelen su faturası, aynı tüketim miktarında yeni uygulamamızla faturaya 59,71 TL olarak yansıyacak. Meclis kararı ile Katı Atık Toplama Bedeli uygulamasına 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle son veriyoruz. Bundan sonra katı atık toplama bedelleri için vatandaş ikamet ettiği ilçe belediyesi ile muhatap olacaktır. BUSKİ de asli görevi olan su tüketim bedellerini tahsil edecektir. Katı atık toplama bedelini hiç almayan ilçe belediyeleri de var. Abonelerin yüzde 72’inin 12 tonun altında su tükettiği Bursa’da bu konuda herkes elini taşın altına koyacak. Aldığımız kararın, Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
İznik, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa’da alınmayacak
Alınan kararla artık katı atık bedellerinin tahsilatı ilçe belediyeleri tarafından yapılacakken, Yıldırım, İznik ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkanları söz alarak, bu konuda hukuki bir düzenleme çıkana kadar, vatandaşlardan hiçbir şekilde katı atık toplama bedeli almayacaklarını müjdeledi. Muhalefet partilerinin il başkanlarının BUSKİ binası önüne eski su sayaçlarını bırakarak su fiyatlarını protesto ettiği, ancak meclis toplantısına karara yine muhalefet partilerinin karşı çıktığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu süreçte güçlüklerini azaltmak adına, ev bütçesine de katkı koymak adına bir çalışma. Bu uygulama her ne kadar ilçe belediyelerinde olduğu gibi Yıldırım Belediyesi’nde bir bütçe açıklığı oluşturacak. Ancak bizler Yıldırım Belediyesi olarak evsel katı atık ücretlerini bu süreçte almayacağız. Bakanlıkça yapılacak düzenlemeleri bekleyeceğiz. Bir sosyal destek anlamında vatandaşımıza katkı sunuyoruz. Keşke muhalefet partileri BUSKİ'ye eski su sayaçlarını bırakırken bunun istişaresini yapsaydı” dedi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da kendi ilçelerinde hukuki düzenleme çıkana kadar vatandaşlardan katı atık toplama bedeli almayacaklarını açıkladı.
Başkan Aktaş, Cumhur ittifakının diğer belediyelerinin konuyu değerlendirip, vatandaşların lehine karar alacaklarına inandığını belirterek, CHP’li Nilüfer, Gemlik ve Mudanya Belediyelerinin de vatandaşın lehine karar almasını beklediklerini vurguladı.
Muhalefet Partilerinin yoğun itirazlarına yol açan önerge, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin kabul ve CHP’nin çekimser oyu ile meclisten geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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