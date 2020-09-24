Bursaspor’da Kubilay Kanatsızkuş sözleşmesini feshetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor, Kubilay Kanatsızkuş ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da beklenen ayrılık gerçekleşti. Yeşilbeyazlı formayı giymek istemediğini yönetime ve teknik direktör Mustafa Er’e ileten, 17 Eylül’de de alacaklarına karşılık sözleşmesini fesih etme hakkı kazanan Kubilay, mukavelesini resmen feshetti.

TFF’nin resmi sitesinde de yayınlanan fesih sonrası genç forvetle Bursaspor’un yolları resmen ayrılmış oldu.

Bursaspor’da 94 maçta forma giyen Kubilay Kanatsızkuş, 18 gol attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.