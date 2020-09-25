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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acemler’den bir yük daha kalktı

İHA

Acemler’den bir yük daha kalktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Acemler Kavşağı’nın yükünü hafifletmek için projelendirdiği, İzmir yolu ve Mudanya istikametinden gelen araçların Acemler Kavşağı’nı kullanmadan Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigâr Mahallesi istikametine gitmelerine imkan sağlayacak köprü ve bağlantı yolları törenle hizmete açıldı.
Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması maksadıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle kent trafiğinin düğüm noktalarından biri olan Acemler’e nefes aldıracak bir projeyi daha Bursa’ya kazandırdı. İstanbul'da günlük ortalama yoğunluğunun 180 bin araç civarında olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yüzde 1012 daha fazla yoğunluğun olduğu Acemler'de daha önce İzmir Yolundan Çevre yoluna dönüş koluna iki şerit ilavesi yapan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle dönüş kolunda saatte 1000 araçlık geçiş kapasitesi artışı sağlamıştı. İzmir yolu ve Mudanya istikametinden gelen araçların Acemler Kavşağı’nda oluşturduğu yükü azaltmak için Mudanya Kavşağı’nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların da Acemler’e gelmeden Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigâr Mahallesi istikametine gitmelerine imkan sağlayacak köprü ve bağlantı yollarındaki çalışmalar tamamlandı. Bölge trafiğine nefes aldıracak köprü ve bağlantı yolu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç ve Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı törenle ulaşıma açıldı.
Ulaşım yatırımları hız kesmiyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, özellikle ulaşımın sorununun çözümü için büyük bir çaba harcadıklarını söyledi. AK Partili kadrolar olarak Bursa’ya dair heyecanları olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Tarihin ve yeşilin şehri Bursa'yı aslına rücu ettirmek, bu manada güzellikleri arttırmak ama özellikle başta ulaşımla alakalı rahatlamayı sağlamakla için heyecanımız var. Çok önemli yatırımları bu mânâda gerçekleştireceğiz. Peşi sıra hepsi geliyor. Bazen temel atmalarla bazen de açılışlarla bu süreçleri taçlandırmış olacağız. Kısa bir süre önce ifade ettik ve yine kısa bir süre önce de ihalesini yaptık, 430 araçlık filomuza 85 araç daha geliyor. Sinyalizasyon optimizasyonunda da son aşamalardayız. Sefer aralıklarını 3,5 dakikadan 2 dakikaya düşürecek çalışmada inşallah Ekim sonu Kasım başı itibariyle mesafe kat etmiş olacağız. Bugüne kadar 33 aylık süreçte, 460 kilometre sıcak asfalt, 828 kilometre saati kaplama, 1 milyon 861 ton ocak malzeme temini ve nakli, 140 kilometre oto korkuluk, 407 bin metrekare parke, 714 bin metrekare parke temini, 223 bin 550 metre bordür, 13 adet köprü ve sanat yapısını Bursa’mıza kazandırdık” dedi.
Acemler’e yeni yatırımlar
Hizmete açılan Mudanya Kavşağı köprü ve bağlantı yolları birinci etabının özellikle Acemler trafiğine önemli bir nefes aldıracağını dile getiren Başkan Aktaş, “Acemlerdeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak maksadıyla bölgede hummalı bir çalışma var. Hayran Caddesi ile alakalı genişletme çalışmaları ve otopark çalışması devam ediyor. Stadyumun güney kuzey doğu kısmında 15 bin 450 metrekare alanda kurulan şehir içi otobüs ve araç otopark alanı çalışmaları hızla devam ediyor. Alan içerisinde 15 otobüs ve bir taksi peronu ile 272 araçlık otopark olacak. Çok kısa zaman içinde ihaleye çıkıyoruz. Hayran Caddesi’ni tüp geçitle Oğulu Caddesi'nden İzmir Ankara Caddesi'ne bağlamış olacağız. Yine BUSKİ tarafındaki lupta genişletme çalışmaları yapılıyor. Buranın ikinci etabını da tamamlanmış olduğunda göreceksiniz ki o zaman Acemler’de trafik daha da rahatlamış olacak” diye konuştu.
Büyükşehir 70 ayrı noktada
Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Acemler Kavşağı’ndaki yoğunluğu azaltmak maksadıyla yapılan çalışma nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade eden Esgin, “Törene gelirken baktım, Büyükşehir Belediyemizin şu ânda 70 ayrı noktada çalışması var. Karacabey’den Mustafakemalpaşa’ya, Harmancık’tan İnegöl’e kadar Bursa’nın her köşesinde çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımızın yıllardır beklediği önemli hamleleri yapan etkin bir belediyecilik örneği Bursa'da çok güzel şekilde sergileniyor” dedi.
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise AK Belediyeciliğin her zaman olduğu gibi hizmet peşinde olduğunu, milletin dertleriyle dertlendiklerini, milletin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını vurguladı.
Merkezî hükümet ve mahalli idarele uyum içinde Bursa’nın hak ettiği yatırımları alması için çalıştıklarını ifade eden Bursa Milletvekili Refik Özen de yapımı tamamlanan köprü ve bağlantı yollarının Bursa’ya hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından Mudanya Kavşağı köprü ve bağlantı yolu trafiğe açılırken, makam arabasının direksiyonuna geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni yolu ilk kullanan kişi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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