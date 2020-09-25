Çocuklara hijyen eğitimi

Yıldırım Belediyesi, çocukları hijyen konusunda bilgilendiriyor.
İlçede yaşayan çocukların donanımlı fertler olarak yetişmesi için destek faaliyetleri yürüten Yıldırım Belediyesi, düzenlediği eğitimlerle miniklerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Çocuklara yönelik düzenlenen Çevre Temizliği ve Hijyen konulu eğitim kapsamında özellikle pandemi döneminde şahsî hijyenin öneminin dünya genelinde bir kez daha vurgulandığı süreçte, kişisel hijyen ve el temizliğinin sağlığı koruma üzerindeki önemine dikkat çekildi. Gerçekleşen eğitim faaliyetinin ardından ‘Kendi Parkımızı Kendimiz Temizliyoruz’ faaliyeti doğrultusunda çocuklar, çevreyi kirleten atıkları toplayarak parkı temizledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.