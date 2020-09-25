Bursa Veteriner Hekimleri Odasi’nda seçim heyecanı

Bursa Veteriner Hekimleri Odası’nın Hüseyin Bolten başkanlığındaki mevcut yönetimi, 4 Ekimde gerçekleşecek kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı.

Bursa Veteriner Hekimleri Odası yöneticileri, 4 Ekimde Akademik Odalar Oditoryum’da gerçekleşecek Genel Kurul’da Hüseyin Bolten, Melike Baysal, Sezer Alan, Prof. Dr. Ebru Yalçın ile M.Erol Kaplan’dan oluşan listeyle iki yıl daha göreve talip olduklarını söylediler. BVHO yönetimi, koronavirüs salgın sürecine ilişkin veteriner hekimlerin aktif görev aldıklarını ifade ederek, “Yedi aydır tüm dünya ile birlikte ülkemiz de bir kaosun içinde. Bu süre içinde iki meslektaş hocamız, iki veteriner hekim bilim insanı Türkiye’de virüsü ilk izole eden kişiler oldular. Aşı çalışmaları içinde yine veteriner hekim bilim insanları yer aldı. Ve biz, gerçek anlamda bilim insanları yetiştiren veteriner hekimliği bir adım daha ileri taşımak için bir kez daha sorumluluk almak istiyoruz” dediler.

Katılımcı bir yönetim anlayışıyla komisyonlar kurduklarını ifade eden Bursa Veteriner Hekimler Odası Yönetimi, yeni dönemde yapacaklarına ilişkin şunları söylediler:

“Veteriner hekimler ‘Sağlık çalışanı sayılsın’ diye, ‘Sağlıkta Şiddet Yasası veteriner hekimleri de kapsasın’ diye, ‘Hakkımız olan yıpranma payı için mücadele edebilelim’ diye, ‘E reçete mutlaka kaldırılsın, gıdada kalıntı takibi için daha akılcı ve uygulanabilir bir sistem kurulsun’ diye, meslektaşlar arasında ‘rekabet’ değil ‘dayanışma’ gelişsin diye, ’Malparaktis Yasaı’na karşı koyalım’ diye adayız.

Hayvanî gıda alanında veteriner hekimlerin çalıştırılması gerektiğinin altını çizen BVHO Yönetim Kurulu, “Evet, kabul ediyoruz, gıdaların tümü değil ama hayvansal gıdalar bizim işimiz. Halk sağlığını önemsiyor ve bu sahada çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını da biliyoruz. Sadece Bursa’da 899 onaylı işletmeden; 283’ü süt işletmesi, 194’ü et işletmesi, 62’si yumurta işletmesi ve yasal olarak bu işletmelerin en azından 150’sinde veteriner hekim çalıştırma zorunluluğu var. Dik duruşumuz ve yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde iyileşmeler elde ettik ancak yeterli olmadığını biliyoruz. Önümüzdeki dönem hem halk sağlığı ve hem de meslek adına önemli katkılar sağlayacağını düşündüğümüz ve Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Oluşturacağımız platformlar ve eylem planları ile veteriner hekimin hayvansal gıdalardaki önemini zihinlere kazıyacağız. İşte bunun için adayız” diye konuştular.

Yönetime geldikten sonra veteriner hekimlerin sorunlarını aktarabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bakan, bürokrat ve danışmanlar düzeyinde çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Veteriner Hekimler Odası yönetimi, “E reçete sorunu konusunda sonuç alıncaya kadar gerekirse bakanlığın kapısından ayrılmamak, çözünceye kadar uğraşmak için yeniden adayız. Tüm bu görüşmelerden sonuç alamadığımız taktirde, gerek E reçete, gerek Tıbbi Ürünler Yönetmeliği, gerek özlük hakları konularında BVHO hukuk danışmanının desteği ile gerekirse hukuki süreç başlatmaya kararlı olduğumuz için adayız” dediler.

Veteriner Hekimler Odası Yönetimi, meslek içi eğitimlere devam edeceklerini, özellikle öğrencilere yönelik Genç Düşünce Komisyonu’nu daha aktif hale getireceklerini, Veteriner Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak da çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini, Prof. Dr. Ebru Yalçın danışmanlığında gerçekleştirdikleri ‘’Sosyal Girişimcilik Projesi Yarışması’’ benzerlerini yapacaklarını sözlerine eklediler.

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