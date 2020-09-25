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Salçalık biberler tarlada çürüyor Geçtiğimiz yıl tarlada 2 lira olan salçalık biber bu yıl 40 kuruşa alıcı bulamıyor

İHA

Salçalık biberler tarlada çürüyor Geçtiğimiz yıl tarlada 2 lira olan salçalık biber bu yıl 40 kuruşa alıcı bulamıyor

Bursa'da salçalık biber hasadına başlayan çiftçiler geçen yıl 2 liraya sattıkları bibere bu yıl 40 kuruşa alıcı bulamıyor. Salçalık biberler tarlada çürümeye başladı.
Mustafakemalpaşa ilçesinde salçalık biber ekimini yapan üreticiler geçtiğimiz yıl sofralık olanını 3 liradan salçalıkları ise 2 liradan satmıştı. Bu yıl da ekim yapan çiftçiler sofralık biberin 1 liraya salçalıkların ise 40 kuruşa düşmesi sebebiyle kara kara düşünüyor.
Geçtiğimiz yıla oranla maliyetleri artan ancak tarlada fiyatı 40 kuruşa kadar düşen salçalık biber, çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Ürün tarlada kalırken, 4 ton biberden masrafları çıkarttıktan sonra 400 lira para kaldığını söyleyen çiftçiler çözüm bekliyor.
Biberlerin tarlada çürümeye başladığını ifade eden üretici Ersin Demir, "Salçalık biber hasadı başladı. 10 gündür salçalık biberin alıcısı yok, alıcı olmadığı için tarladaki biberler çürümeye başladı. Fiyatlar çok düşük. Geçtiğimiz yıl sofralık olanını 3 liradan satıyorduk bu yıl 1 lira.Geçtiğimiz yıl 2 liraya sattığımız salçalık biber bu yıl 40 kuruşa düştü. Bu fiyatlarla biber masrafını kurtarmıyor. Geçen yılki girdiler ile bu yılki girdiler arasında yüzde yüz artış var.Geçen yıl ektiğimiz ürünler ile bu yılki ürünler arasında fiyatta yüzde yüz gerileme var. Biber hem 40 kuruş, hem de alıcı yok 10 gündür alıcı olmadığı için tarlada çürümeye mahkum kaldı" dedi.
Diğer üreticiler ise, "Bu yıl emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Geçtiğimiz yıl fiyatlar güzeldi. Bu yıl çok kötü bir yıl yaşıyoruz. Tarlada olan biberlere alıcı çıkmazsa hepsini sürüp yeni sezona hazırlayacağız" şeklinde konuştu.
Öte yandan Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçesinde salçalık domates için de benzer kriz yaşanmış, salça fabrikalarının oyunuyla fiyatların dip yapması üzerine devreye Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in teşebbüsüyle Türk Şeker Fabrikası girip ürünleri satın almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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