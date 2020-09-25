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Düğün yapamadılar, düğün yemeklerini 7500 kilometre ötede 200 yetimi sevindirip verdiler

İHA

Düğün yapamadılar, düğün yemeklerini 7500 kilometre ötede 200 yetimi sevindirip verdiler

Bursa'da yeni evlenen bir çift, düğünde yemek ikram edemeyince, Bursa'dan binlerce kilometre ötede Tayland'a bağlı Patani bölgesinde 200 yetimi bir hafta boyunca doyurup sevindirdi.
Bursa'da evlenen Rümeysa ve Kamil çifti, örnek bir davranışa imza atarak düğün yemeklerini İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Patani’deki Türkiye'den 7500 kilometre uzaktaki Miyase Tanış Yetimhanesi'ne verdiler.
Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle düğün, sünnet ve benzeri diğer etkinliklerde misafirlere yemek ikramı yapılamıyor. Aileler de yakınlarına yapamadıkları ikramı, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yetim öğrencilere yapıyor. İHH’nın çeşitli yetimhanelerinde verdiği ikramlarla hayırseverler, mutluluklarına yetimleri de ortak ediyor.
Örnek davranışa imza atan ailelerden biri de Bursa’da hayatlarını birleştiren Gürsal ve Berber aileleri.
Rümeysa ve Kamil çiftçi bu mutlu günlerini yetimlerle paylaşarak 200 yetimin mutluluk yaşamasına vesile oldu. İHH yetkilileri, genç çifte teşekkür ederken, benzer iyilik projelerinin İHH vasıtasıyla gerçekleşebileceğini hatırlattılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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