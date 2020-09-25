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Çin’in damak tadı Türk tavukları ile değişecek Kanatlı sektör, ihracat değerini 1,2 dolardan 2 dolara çıkarmak için çalışıyor Kanatlı sektörün gözü Çin, Avrupa ve İngiltere pazarında

İHA

Çin’in damak tadı Türk tavukları ile değişecek Kanatlı sektör, ihracat değerini 1,2 dolardan 2 dolara çıkarmak için çalışıyor Kanatlı sektörün gözü Çin, Avrupa ve İngiltere pazarında

Kanatlı ürün sektörü; daha fazla katma değerli ürüne odaklanarak 1,2 dolar seviyesinde olan kilogram ihracat değerini 2 dolara çıkarmak için harekete geçti.
Pandemi döneminde ihracat hedeflerinde yaklaşık 100 milyon dolarlık sapma yaşayan sektör, iki yıl önce açılan Japonya pazarına bu yıl Çin pazarını da eklemeye hazırlanıyor. İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) ve Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Avrupa ve İngiltere pazarlarının da açılması gerektiğine işaret ederek, “Bu pazarların açılması sektörde devrim olur” dedi.
Türkiye’de tavuk üretiminin yıllık ortalama yüzde 2 seviyesinde artış gösterdiğini kaydeden İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, yaklaşık 2.2 milyon ton beyaz et üretimin olduğunu belirtti.
Sezer, üretimin yaklaşık yüzde 20’sinin 40 ila 50 ülkeye ihraç edildiği bilgisini verdi. Pandemi öncesinde Türkiye’nin kanatlı ürünleri ihracatı yaklaşık 1 milyar dolar iken Ağustos 2019Ağustos 2020 aralığında ise 900 milyon dolar seviyesine ulaşılabildiğini belirten Müjdat Sezer, “020 yılını 900 milyon dolar civarında kapatır; 2021 itibari ile de çıkışa geçeriz. Avrupa Birliği 6 milyar dolarlık ithalatla en çok ithalat yapan ülkesi konumunda. İngiltere’nin 4 milyar dolarlık ithalatı var. Japonya 4 ila 5 milyar dolarlık ithalat yaparken, Çin 2 milyar dolar, Suudi Arabistan ise 1,5 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Bu pazarları Türkiye olarak iyi değerlendirebiliyor olmamız lazım. Ancak AB ve İngiltere kapalı, açılması lazım. Japonya iki yıl önce açıldı fakat yavaş ilerliyor. İstanbul İhracatçılar Birliği’nin UrGe projesi kapsamında Çin, Japonya ve Suudi Arabistan üzerine yoğunlaşıldı. Çin de açılmak üzere. Yılsonuna kadar Çin’e de kanatlı ürün göndermeye başlayacağız” dedi.
Çin’in ithalatın yanı sıra yaklaşık 1,5 milyar dolarlık da ihracat yaptığı bilgisini veren Müjdat Sezer, “Ürünü alıp katma değerli hale getirip yeniden satıyorlar. Bizim de beyaz ette ileri işleme teknikleri ile katma değerli üretime odaklanmamız gerekli. Avrupa Birliği’ne açılmamız lazım. Bu pazarın açılması Türkiye için büyük bir şans olacak. Çünkü yanımızda Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Balkan ülkeleri bulunuyor. Tüm kanatlı ürünleri şu an şoklanmış olarak ihraç etme kabiliyetine sahibiz; ancak bu pazar açıldığında taze olarak da gönderme avantajımız olacak. Ayrıca katma değerli ürün de göndermemiz mümkün olabilecek. AB’nin açılması ile 300 milyon dolar civarı ek ihracata ulaşabiliriz” dedi. Sezer, öte yandan İngiltere’nin de önemli bir pazar olduğuna vurgu yaparak, bu pazarın da açılması için harekete geçmek gerektiğinin altını çizdi. Japonya’ya 10 ila 20 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Müjdat Sezer, “Japonya’da olimpiyatlar yapılacaktı. Ciddi oranlarda ürün stoku yaptılar. Olimpiyatlar iptal olunca stoklar ellerinde kaldı. Şu an alımda biraz yavaşladı. Ayrıca Japonların tercih ettiği ürünler katma değeri yüksek ürünler. Sektör katma değeri bugün şinitzel, köfte, burger, salam, sosis gibi ürünlerden sağlıyor. Katma değerli üretim toplam üretimden ancak yüzde 10’luk pay alabiliyor. İleri işlenmiş ürünlere yoğunlaşmamız lazım” şeklinde konuştu.
İç piyasa çok etkilendi
Pandeminin sektörü özellikle de iç piyasada negatif yönde etkilediğini söyleyen Müjdat Sezer, turizm sektörüne bağlı olarak yaz tüketiminin kayda değer seviyede düştüğünü ifade etti. Bu bağlamda işletmelerin satışta hedefledikleri kapasiteleri yakalayamamalarının fiyatları aşağıya çektiğini dile getiren Sezer, “İç piyasada çok uygun fiyata kanalı ürünleri bulmak mümkün. Sektör kendini bu konuda toparlamaya, kapasitelerini eski düzene getirmeye çalışıyor.
Kilogram başına ihracat değerinde hedef 2 dolar
Müjdat Sezer, Türkiye’nin kilogram başına katma değer oranı 1,1 dolar iken, tavukta ise 1,2 olduğunu kaydederek, “Şu an ham haliyle ihracat yapıyor olmamıza rağmen genel ortalamanın üstündeyiz. Türkiye’nin daha katma değerli ürüne yönelmesi lazım. Japonya’nın ortalama 2,85 dolar. Hedefimiz 2 dolar seviyesine çıkabilmek” dedi. Sezer öte yandan, kanatlı sektöründe kurulu fabrikaların yaklaşık yüzde 10 boş kapasite ile faaliyet gösterdiğini ve olası ihracat anlaşmalarında ivedilikle üretim adetlerinde artışa geçilebileceğinin de sinyallerini verdi. Müjdat Sezer, bu kapasitenin 200 bin tonluk ilave üretim olduğunu açıkladı.

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