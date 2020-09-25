Bursaspor’da yüzleri güldüren gelişme

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Bursaspor Kulübü’nde 8 aydır maaş alamayan personelin 5 aylık maaşları hesaplarına yattı.

Zor günler geçiren TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da sevindirici gelişme yaşandı. Yeşil beyazlı kulüp, 8 aydır personel maaşlarını veremiyordu. Başkan Erkan Kamat ve yönetimi bu konu üstünde somut adım atarak, personelin 5 aylık maaşını hesaplarına yatırdı.

Bu gelişme üzerine İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde uzun süre sonra pozitif hava esmeye başladı. Başkan Kamat’ın şimdiki hedefinde ise uzun zamandır prim dışında maaşlarını alamayan futbolculara gerekli desteği sağlamak

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